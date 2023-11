إيلاف: أقام متحف التسامح في لوس أنجلوس عرضًا خاصًا لفيلم "Bearing Witness" الذي تبلغ مدته 43 دقيقة يظهر الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

أفادت شبكة ABC News أن فيلم "Bearing Witness" أظهر لقطات "صادمة وعنيفة للغاية" توثق الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023. وقالت وسائل الإعلام إن بعضها تضمن لقطات صورها أعضاء في حماس.

وأثناء عرض الفيلم، اندلعت التوترات خارج المتحف، حيث تدخلت شرطة لوس أنجلوس، كما ظهر في لقطات فيديو منشورة على الإنترنت، لفصل مجموعات متصادمة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمؤيدين لإسرائيل.

الممثلة الإسرائيلية غال جادوت ساهمت في تنظيم هذا العرض لإستمالة بعض التأييد لإسرائيل التي بدأت تخسر معركة الرأي العام العالمي بالفضائع التي ارتكبتها بدورها ضد المدنيين العزل في غزة.

ووفقا لصحيفة أتلانتيك، عرض الجيش الإسرائيلي نسخة سابقة من الفيلم في قاعدة عسكرية شمال تل أبيب. وكما وصفه من شاهدوا الفيلم، يعرض فيلم Bearing Witness مشاهد لعائلات إسرائيلية تتعرض للتعذيب والقتل، مع لقطات متعددة لجثث مشوهة وجثث دامية، بما في ذلك أطفال قتلى تم تعتيم وجوههم. وتقول مجلة هوليوود ريبورتر إن الفيلم يختتم بـ "فيديو مروع لآثار" المذبحة التي وقعت في مهرجان الموسيقى الإسرائيلي سوبر نوفا، حيث قُتل 260 شخصًا.

منذ 7 أكتوبر، قُتل أكثر من 1400 مواطن إسرائيلي وتم احتجاز ما يزيد عن 200 كرهينة، بينما قُتل ما لا يقل عن 10000 فلسطيني ويخشى أن يكون أكثر من 1000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية.

عرض لوس أنجلوس – ولماذا كان مثيراً للجدل

في أكتوبر، تم وضع خطط لاستضافة عروض الفيلم في هوليوود ومدينة نيويورك. أقيم عرض هوليوود في 8 تشرين الثاني/نوفمبر داخل مسرح بيلتز في متحف التسامح. أثناء العرض، تجمع "بضع عشرات من المتظاهرين" - سواء من المؤيدين أو المناهضين لإسرائيل - خارج المسرح، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر.

واتهم المتظاهرون المؤيدون لفلسطين المسرح بدعم الإبادة الجماعية من خلال عرض الفيلم، في حين لفتت الوحدة المؤيدة لإسرائيل الانتباه إلى أكثر من 200 رهينة إسرائيلي بالإضافة إلى موجة جديدة من معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها: “معاداة الصهيونية ≠ معاداة السامية” و”متحف التسامح يعرض فيلما مؤيدا للإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة”، بحسب رولينج ستون.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، هتف أحد المتظاهرين الذين كانوا يحملون البوق: "أعيدوهم إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن.

وتم رش العديد من الأشخاص بالفلفل أثناء محاولة شرطة لوس أنجلوس السيطرة على الحشد. وبينما كانت هناك تقارير تفيد باعتقال العديد من الأشخاص، لم يعرف فيما إذا تم توجيه الاتهام لأي شخص.

توجهت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالعنف: "لا يمكننا أن نسمح للتوتر العالمي الحالي بالتحول إلى هذا العنف غير المقبول في مدينتنا"، كتبت على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر. "هذا وقت من الألم الشديد والضيق لآلاف من سكان أنجيلينوس. يجب أن نقف معًا."

كيف شاركت غال جادوت؟

واختلفت التقارير حول مدى دور نجمة Wonder Woman في تنظيم العروض. وذكرت شبكة i24News التلفزيونية ومقرها إسرائيل في 5 نوفمبر أن جادوت، العضو السابق في الجيش الإسرائيلي، كانت لاعبًا رئيسيًا في تنسيق الأحداث. وبينما حضر زوجها المنتج جارون فارسانو عرض يوم الأربعاء، لم تحضر الممثلة، ولم يعلق ممثلوها بعد.

وبحسب تقارير صحفية كانت هناك الكثير من الكراسي الفارغة، وغاب النجوم الأميركيين عن العرض الذي يبدو انه لم يحقق غايته.