إيلاف: إلى جانب إطلاق مقطع دعائي جديد، أعلنت AMC Networks أن مسلسل "The Walking Dead: The Ones Who Live"، وهو المسلسل الفرعي المشتق من مسلسل "The Walking Dead" سيُعرض لأول مرة في 25 فبراير 2024 على كل من AMC وAMC+

تمت مشاركة الأخبار في أعقاب الحلقة النهائية من "Fear the Walking Dead".

على الرغم من أن مدته 30 ثانية فقط، إلا أن الإعلان التشويقي الجديد مليء بالأحداث، حيث تتخلله مقاطع مقابلات من وراء الكواليس مع لقطات جديدة من المسلسل. في حين أنه لا يزال متوقفًا عن إظهار لم شمل الثنائي أخيرًا، فإن لقطات الشخصيات في رحلاتهم المنفصلة مليئة بالإثارة وتقدم لمحات سريعة عن بعض أصدقائهم وأعدائهم الجدد.

وجاء في الوصف الرسمي: "يقدم The Walking Dead: The Ones Who Live قصة حب ملحمية لشخصيتين تغيرا بسبب عالم متغير. وفصلت بينهما المسافة. وبقوة لا يمكن إيقافها.

"يتم إلقاء ريك وميشون في عالم آخر، مبني على حرب ضد الموتى... وفي النهاية، حرب ضد الأحياء. هل يمكنهم العثور على بعضهم البعض ومعرفة من كانوا في مكان ووضع لم يعرفوه من قبل؟ هل هم أعداء؟ عشاق؟ ضحايا؟ منتصرون؟ هل هم على قيد الحياة بدون بعضهم البعض - أم سيكتشفون أنهم أيضًا الموتى السائرون؟"

تم التخطيط لهذه السلسلة في الأصل لتكون فيلمًا لريك غرايمز وتم الإعلان عنها في عام 2022 للعرض الأول في عام 2023. الفيلم الذي أصبح الآن مسلسلًا سيواصل قصة ريك، الذي ظهر في المشهد الأخير من الموسم التاسع لـ "The Walking Dead" وهو يطير بعيدًا بطائرة هليكوبتر بعد إصابته بجروح خطيرة. غادرت ميشون (داناي جوريرا) المسلسل في الموسم العاشر بعد أن اكتشفت أن ريك ربما لا يزال على قيد الحياة.