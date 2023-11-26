إيلاف: كانت الممثلة الأميركية ناتالي بورتمان تتحدث دائمًا بصوت عالٍ عن التجارب ذات الطابع الجنسي التي خضعت لها عندما كانت مجرد ممثلة طفلة. بدأت حياتها المهنية مع فيلم "Leon: The Professional"، حيث لعبت دور البطولة إلى جانب النجم الفرنسي الكبير جان رينو، ولعبت دور شخصية من نوع لوليتا في أوائل مراهقتها.

وبعد سنوات قليلة من ذلك، بينما كانت لا تزال في سن المراهقة، لعبت بورتمان دور بادمي أميدالا في سلسلة أفلام حرب النجوم، وشعرت أنها كانت تمارس الجنس بشكل مفرط حتى في تلك الأفلام.

من نواحٍ عديدة، تدرك بورتمان أنها نشأت داخل فقاعة كانت تحميها من جميع أنواع المشاكل التي يمر بها الممثلين الأطفال الآخرين. ويرجع ذلك إلى وجود والدين مسؤولين يريدون دائمًا الأفضل لها.

سُئلت بورتمان عن حياة الممثل الطفل وما إذا كانت ستوصي بها للأطفال الآخرين. هذا ما قالته خلال مقابلة مع مجلة Variety: "لن أشجع الشباب على الخوض في هذا الأمر. لا أقصد مطلقاً؛ أعني كأطفال. أشعر أنه كان من قبيل الصدفة تقريبًا أنني لم أتعرض لأذى، بسبب وجود أبوين رائعين ومبالغين في الحماية. قد لا تحب ذلك عندما تكون طفلاً، لكنك ستكون ممتنًا لذلك عندما تصبح بالغًا. لقد سمعت الكثير من القصص السيئة التي لا أعتقد أن أي طفل يجب أن يكون جزءًا منها. في النهاية، لا أعتقد أن الأطفال يجب أن يعملوا. أعتقد أن الأطفال يجب أن يلعبوا ويذهبوا إلى المدرسة".

تعتبر حالة بورتمان فريدة من نوعها، حيث أن العديد من النجوم الأطفال الآخرين لم ينتهوا بحالة جيدة. نحن نعلم كيف عانت درو باريمور عندما كانت أصغر سناً بعد خروجها من فيلم إي.تي. ماكولاي كولكين هو مثال آخر، فهو لم يعد يمثل بعد الآن.

لكن هناك حالات أخرى مشابهة لبورتمان مثل الأخوات فانينغ أو حتى ميلي بوبي براون. تعتمد كيفية نمو هؤلاء الأطفال الممثلين كثيراً على من هم معلميهم أو مدى مسؤولية والديهم.

هذه النصيحة من بورتمان سليمة ولكن معظم الآباء الذين يرون أن أطفالهم يتمتعون بمهارات التمثيل من المرجح أن يتم إغراءهم بالمبالغ الضخمة التي سيحصلون عليها مقابل استغلال أطفالهم.