إيلاف: غالبًا ما تتصدر نخبة هوليود عناوين الأخبار لاختيارها التعري وكشف كل شيء على الشاشة، لكن العديد من أكبر الممثلات في العالم يفضلن في الواقع أن يتم تغطيتهن بشكل أكبر على الشاشة.

يستشهد البعض بأسباب شخصية، بينما يشعر آخرون بالقلق من أن أسرهم قد تشعر بالحرج.

نحن نلقي نظرة على بعض هؤلاء النساء اللاتي لن يظهرن عاريات.

ناتالي بورتمان

خلال ظهورها الأخير في برنامج The Drew Barrymore Show، كشفت ناتالي بورتمان عن الشيء الوحيد الذي لن تفعله مقابل أي دور.

قالت ممثلة فيلم "مايو ديسمبر" وهي تضحك: "أظهار ثديي".

وتقول عن سبب اختيارها التستر: "لا أريد أن يرى أطفالي الصور عبر الإنترنت".

ظهرت بورتمان عارية في الفيلم القصير "Hotel Chevalier" للمخرج ويس أندرسون عام 2007، على الرغم من أنها كانت صريحة بشأن عدم إعجابها تمامًا بقرارها القيام بذلك.

"الأمر هو - وربما جلبت ذلك على نفسي من خلال الحديث عن العري كثيرًا - لا يزال الناس يتحدثون عنه أكثر من مجرد فيلم قصير. وهذا هو الشيء الذي يجعلني أفكر ربما لم يكن علي أن أفعل ذلك "، قالت لصحيفة الغارديان.

وأضافت: "لا يعني ذلك أنني نادمة على الدور. ولكن ما يحزنني حقًا هو أن ما أعتقد أنه فيلم رائع، وأنا سعيدة به حقًا - وقد بذل ويس الكثير من الوقت والطاقة في التخطيط للقطات وكتابة السيناريو- وفي النهاية، كان نصف أي مقال أو مراجعة عنه يدور حول العري."

جنيفر غارنر

جنيفر غارنر، نجمة مسلسل Family Switch، التي تُلقب غالباً بحبيبة أميركا، لا تهتم بالتعري. أثناء قيامها مع النجم ريكي جيرفيس بالترويج لفيلم Invention of Lying في عام 2009، كانت غارنر مصرة على أنها ليست مهتمة بالتعري على الإطلاق. وقالت لقناة MTV News: "لن أخلع ملابسي!".

وايدها جيرفيس قائلاً: "حسنًا، حسنًا، الأمر سيان بالنسبة لي". وأكمل : "مستحيل! مستحيل على الإطلاق!"

وأضافت غارنر "صفر بالمئة". "لا، شكرًا لكم. العالم يستحق الأفضل. لست مهتمًة بالتعري".

سارة جيسيكا باركر

لعبت سارة جيسيكا باركر دور كاري برادشو الشهيرة على مدار عدة عقود في برنامجين تلفزيونيين وفيلمين، لكنها أوضحت دائمًا أنها ليست مهتمة بظهور شخصيتها عارية. حتى أنها ضمنت بند عدم التعري في عقدها.

في مقابلة أجريت مؤخرًا في برنامج "The Howard Stern Show"، أوضحت باركر أحد شروطها عندما تولت دورها في البداية في "Sex And The City".

"الشيء الوحيد الذي قلته لـ [المبدع دارين ستار] والذي كنت قلقًة بشأنه هو أنني لم أشعر بالراحة في التعري على الشاشة، وكنت أظن أنه إذا لم يكن ذلك في الحلقة التجريبية، فسيكون جزءًا من السلسلة حتماً، "قالت لستيرن. "فأجاب: "لا تفعلي ذلك إذن، لا يهمني. لا تتعري". وأضاف: "سيكون لدينا ممثلون آخرون، إذا شعروا بالارتياح للقيام بذلك فسوف يفعلون ذلك، لكن ليس عليك القيام بذلك"."

وتقول عن قرارها هذا: "أعتقد أنني كنت خجولة فقط". "أعتقد أنني لم أشعر أبدًا بالراحة في كشف نفسي بهذه الطريقة. لم يكن لدي أي أحكام على أي شخص آخر يفعل ذلك، لم يكن الأمر بمثابة شيء أخلاقي وإذا شعر شخص آخر بالراحة في القيام بذلك، سأكون معجبًة به. لكنني فقط "لم أشعر أبدًا بالراحة لكوني عارية. لم أعتقد أن ذلك سيغير النظرة إليّ، أو سيخلق فرصًا قد لا أكون مهتمًة بها."

جيسيكا البا

في عام 2014، قدمت جيسيكا ألبا سببًا واضحًا للغاية لعدم رغبتها في الظهور عارية في الأفلام. "لا أريد أن يرى أجدادي ثديي. هذا كل شيء. سيكون الأمر غريبًا عندما التقي بهم في عيد الميلاد. وأعني، حقًا، إذا نظرت إلى الأفلام التي قمت بها، فإن التعري لن "يرفع" الصورة أبدًا" "قالت لمجلة غلامور.

قبل سنوات عديدة، قيل إنها أخبرت مجلة Elle أن القلق ساهم في قرارها بعدم خلع ملابسها. وقالت للمنفذ: "أنا لا أتعرى. أنا لا أفعل ذلك". "ربما هذا يجعلني ممثلة سيئة. وربما لن يتم اختياري لبعض الادوار بسبب ذلك."

جيسيكا سيمبسون

بعد انفصال جيسيكا سيمبسون عن زوجها نيك لاتشي، قالت مازحة إن العري الوحيد الذي ستكون مرتاحة للقيام به سيكون أمام زوجها المستقبلي. أثناء حديثها مع مجلة Allure في عام 2010، قالت سيمبسون: "لن أتعرى على الشاشة أبدًا".

"لا يهمني إلى أي مدى يمكن أن يكون الدور مظلمًا وفكريًا، هل تعلم؟ لا يهمني إذا حصلت على جائزة الأوسكار عنه، فلن أفعل ذلك. هذه الأوسمة لا تعني شيئًا بالنسبة لي.. ".. لا أعتقد أن الناس يستحقون رؤية ما تحت ملابسي. هذا فقط لزوجي القادم - ها ها ها!"