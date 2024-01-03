إيلاف: باطلالة ساحرة لفتت أنظار جميع المحتفلين في استقبال العام الجديد 2024 في قاعة فيستيفال أرينا بدبي، تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بفستان تم تصميمه خصيصاً لها من توقيع المصمم رامي القاضي، الذي استوحى تصميمه من فستان الممثلة الإيطالية جينا لولو بريجيدا والتي ظهرت به في فيلم "Solomon and Sheba" عام 1959 .



