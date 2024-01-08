إيلاف: تعيش النجمة صبا مبارك نشاطاً فنياً ملحوظاً على مستوى الأعمال التلفزيونية والسينمائية إذ تنتظر عرض مسلسل الدراما والتشويق بين السطور يوم 25 يناير الحالي على قنوات أون تي في وإم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد. وكذلك فيلم أنف وثلاث عيون المنتظر طرحه قريباً بدور العرض المصرية والعربية بعد أن شهد عرضه الأول بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر، وذلك بعد انتهائها مؤخراً من تصوير الجزء الثاني من مسلسل الإثارة والتشويق عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد.

تدور أحداث مسلسل بين السطور حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

ومؤخراً تشارك النجمة صبا مبارك في بطولة فيلم أنف وثلاث عيون مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عام، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم من تأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس

سبقه دورها في الجزء الثاني من مسلسل الإثارة عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.



