وقع أكثر من 1400 من صناع الموسيقى في فنلندا على التماس يطالب بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة يوروفيجن الفنية، بسبب ما وصفوه بأنه "جرائم حرب" في غزة.

وإذا لم يتم استبعاد إسرائيل من المنافسة، فإنهم يريدون من هيئة الإذاعة العامة في البلاد (المعروفة باسم "يلي") سحب مشاركة فنلندا من المنافسة.

وتقول "يلي" إنها تراقب موقف اتحاد الإذاعات الأوروبية، المنظم للمسابقة. وفي الشهر الماضي، قدم موسيقيون أيسلنديون مطالب مماثلة لإذاعة "روف" الرسمية في البلاد.

وقال لوكاس كوربيلاينن، أحد معدي الالتماس، لصحيفة "هوفودشتادسبالدت"، الجريدة السويدية الأكثر انتشاراً في فنلندا، إنه "من غير المقبول لإسرائيل المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية لتلميع صورتها".

ومن أبرز الفنانين الفنلنديين الموقعين على العريضة: أولافي يوسيفيرتا، وباليفاس، وأكسيل إهنستروم، الذين مثلوا البلاد في مسابقة عام 2011.

ويتهم الفنانون "يلي" باتباع معايير مزدوجة، قائلين إن الإذاعة كانت من بين أوائل من طالبوا بمنع روسيا من المشاركة في مسابقة 2022، مضيفين: "نتوقع نفس الدفاع النشط عن القيم من يلي الآن أيضاً".

وبعد يوم من شن روسيا غزوها لأوكرانيا في عام 2022، قال ممثل قناة يلي، فيل فيلين، إن هجوم موسكو "يتعارض مع جميع القيم التي تمثلها قناة يلي وغيرها من محطات البث الأوروبية". وبعد فترة وجيزة، منع اتحاد الإذاعات الأوروبية روسيا من المشاركة.

وقال فيلين إن الوضع في إسرائيل وغزة "ليس مماثلاً تماماً".

وقال لصحيفة إيلتا سانومات الفنلندية الشهر الماضي: "على الرغم من بشاعة الأمر، فهي ليست حربا بين الدول مثل تلك التي بين روسيا وأوكرانيا"، في إشارة إلى الحرب في غزة.

وقال رئيس الاتصالات في يلي، جيري نورمينين، لصحيفة "هوفودشتادسبالدت"، إن الشركة تتابع الوضع وتتحدث مع اتحاد الإذاعات الأوروبية ومحطات البث العامة الأخرى.

وتسعى يلي أيضاً لمقابلة موقعي الالتماس.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدر اتحاد البث الأوروبي بياناً قال فيه إن مسابقة يوروفيجن كانت "لهيئات البث - وليس للحكومات" وأن إسرائيل تشارك فيها منذ 50 عاماً.

وقالت إن المنظمات الأعضاء اتفقت على أن هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" تلتزم بجميع قواعد المنافسة وأصرت على أن المسابقة "حدث غير سياسي".

وعندما اتصلت بي بي سي بهيئة البث العامة الإسرائيلية، رفضت التعليق.

وستقام مسابقة يوروفيجن لهذا العام في مدينة مالمو السويدية، ويمثل بريطانيا نجم البوب أولي ألكساندر.

وبعد أن تبين أن ألكساندر أيد بياناً يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة تلغراف البريطانية إن الحجج كانت "سخيفة" واتهم الموقعين بـ"التحيز ضد إسرائيل".

وقتل أكثر من 23350 شخصا في غزة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية - معظمهم من النساء والأطفال - وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

واندلعت الحرب الحالية بعد هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى حماس، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحكومات غربية أخرى كمنظمة إرهابية، على جنوب إسرائيل. وقتل نحو 1300 شخص - معظمهم من المدنيين - واحتجز نحو 240 آخرين كرهائن.

وشنت إسرائيل غارات جوية انتقامية على غزة قبل شن عملية برية بهدف معلن هو "تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم" وكذلك تحرير الرهائن.

ومنذ بدء الحرب الحالية، خفضت إسرائيل بشكل كبير كمية الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود المسموح بدخولها إلى غزة في محاولة للضغط على حماس. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن 26% من سكان غزة، أي 576600 شخص، استنفدوا إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويواجهون "جوعاً ومجاعة كارثية".

ووفقاً للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، فقد تم تهجير 1.9 مليون من سكان غزة – حوالي 85% من السكان – ويلجأ 1.4 مليون منهم إلى منشآتها.