إيلاف من لندن: قالت الشرطة البريطانية إن رجلا كان يحمل سيفاً هاجم أفراداً من الجمهور واثنين من ضباط الشرطة اليوم الثلاثاء في منطقة هينو بشرق لندن قبل إلقاء القبض عليه. وقالت خدمة الإسعاف في لندن إن عمال الطوارئ عالجوا خمسة أشخاص ونقلوهم إلى المستشفى.

ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، فيما قالت شرطة العاصمة إنها تم استدعاؤها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد بلاغات عن اقتحام سيارة لمنزل في شارع سكني وطعن أشخاص بالقرب من محطة مترو أنفاق هينو.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عاما في مكان الحادث.