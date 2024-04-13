سيدني: قالت الشرطة الأسترالية إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم السبت في هجوم بالسكين في مركز تسوق في سيدني بأستراليا، بينما تم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى، بينهم طفل.

ووقع الهجوم في مركز ويستفيلد بوندي جانكشن للتسوق بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي، ولم تستبعد الشرطة الأسترالية وجود دافع "إرهابي" في هذه المرحلة ودعت الناس إلى تجنب المنطقة وأغلقت المركز التجاري.

وأكدت الشرطة الأسترالية في وقت سابق السبت تلقيها بلاغات تفيد بأن "أشخاصا عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني.

وقال جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز لوكالة فرانس برس إن الشرطة أردت رجلا يُعتقد أنه أحد المهاجمين.

ولم تتضح بعد دوافع الهجوم.

وسادت حالة هلع في المكان، بحسب شهود عيان، بينما هرع المتسوقون طلبا للحماية وقامت الشرطة بتأمين الموقع.

واحتمى عدد من الاشخاص في متجر سوبرماركت بقوا فيه لنحو ساعة.

وسُمعت صفارات آليات الشرطة وهدير مروحيات.