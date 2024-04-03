إيلاف من لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد) إن ثلاثة رجال يشتبه في تورطهم في حادث طعن مذيع تلفزيوني إيراني في جنوب لندن غادروا المملكة المتحدة.

وتعرض بوريا زراعتي (36 عاما) للطعن خارج منزله في ويمبلدون بعد ظهر الجمعة. وقد خرج منذ ذلك الحين من المستشفى.

وقال القائد في شرطة لندن دومينيك ميرفي : "لقد حددنا ثلاثة مشتبه بهم نعتقد أنهم غادروا المملكة المتحدة في غضون ساعات من الهجوم". ولم تذكر شرطة العاصمة المكان الذي ربما ذهب إليه الرجال.

وأثبت المحققون أن رجلين اقتربا من السيد زراعتي في شارع سكني وطعناه قبل أن يفر الزوجان في سيارة مازدا 3 زرقاء يقودها رجل ثالث. وتم العثور على السيارة مهجورة في منطقة نيو مالدن القريبة بعد فترة وجيزة.

وقال القائد ميرفي في تحديث: "لقد أثبتنا أنه بعد ترك السيارة، سافر المشتبه بهم إلى مطار هيثرو وغادروا المملكة المتحدة".

وقال: "نحن نعمل الآن مع الشركاء الدوليين لتحديد مزيد من التفاصيل."

وأضاف أن شرطة العاصمة لم تتمكن بعد من تقديم مزيد من المعلومات حول أي دافع، لكن اصابة السيد زراعتي، إلى جانب التهديدات الأخيرة الموجهة ضد الصحفيين الإيرانيين المقيمين في المملكة المتحدة، يعني أن التحقيق لا يزال يقوده ضباط مكافحة الإرهاب.

شاهد عيان

وإذ ذاك، قال أحد شهود العيان، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لبي بي سي إنه رأوا رجلين يرتديان ملابس رياضية سوداء مع غطاء للرأس، ويركضان على الطريق من مكان وقوع الطعن.

وقال: "لقد ابتعدوا عنا مسافة 30 إلى 40 ياردة على جانبنا من الطريق متجهين نحونا. وكانوا يركضون جنبًا إلى جنب - ورأيت السيارة".

وأضاف الشاهد أن رجلاً ثالثًا كان ينتظر في سيارة زرقاء متوقفة بالقرب من تقاطع طرق، حيث ركبها الرجال وابتعدوا بسرعة. وبدا الرجال عاديين وأضاف الشاهد أنهم لم يرى أي أسلحة أو دماء.

حماية أمنية

وشكر زراعتي يوم الاثنين المهنئين على "تعاطفهم ولطفهم وحبهم في الأيام القليلة الماضية".

وقال عبر حسابه على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "لحسن الحظ، أشعر بالتحسن، وأتعافى، وقد خرجت من المستشفى، أنا وزوجتي نقيم في مكان آمن تحت إشراف شرطة العاصمة."

وزعم زراعتي، مقدم برنامج "الكلمة الأخيرة على قناة إيران إنترناشيونال"، أن المشتبه بهم خططوا عمداً للهجوم. وتقول إيران إنترناشيونال إنها تقدم تغطية مستقلة للأحداث في البلاد، لكن النظام في طهران أعلنها منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم القناة لبرنامج اليوم على راديو بي بي سي 4 يوم السبت إن الحرس الثوري الإسلامي يستهدف الصحفيين وعائلاتهم. وقال آدم بيلي: "لقد كان حادثاً صادماً، صادماً، مهما كانت نتيجة التحقيق".

