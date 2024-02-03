باريس: أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بسكين عدّة أشخاص صباح السبت في محطة للقطارات في باريس، وفق ما أفادت الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.



إصابة حرجة

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش في محطة ليون في جنوب شرق باريس بإصابة خطرة وجرح آخرين بإصابة طفيفة.

وكشف مصدر في الشرطة أن "المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته"، مشيرا إلى "أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية".

وجاء في تغريدة على شبكة "اكس" للشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (اس ان سي اف) "عناصر الأمن والإسعاف متواجدون حاليا في الردهة 1 و3، ما يحول دون إمكانية النفاذ إليهما راهنا".

وكشفت الشركة أن "الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارجي وبين محطة ليون في باريس ومونترو"، مشيرة إلى "فعل كيدي".