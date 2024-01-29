باريس: نددت باريس بانعقاد مؤتمر في القدس يروّج لإقامة مستوطنات إسرائيلية في غزة، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الذي قال: "تنتظر فرنسا من السلطات الإسرائيلية أن تندد بوضوح بهذه الأفعال".

وكان وزير الأمن القومي المنتمي إلى اليمين المتطرف إيتمار بن غفير قد طالب المستوطنين اليهود بالعودة إلى غزة في تجمع حاشد الأحد.

وهو ما أثار ردود فعل فلسطينية اعتبرت تصريحاته بمثابة الدعوة لتهجير الفلسطينيين قسرا.