إيلاف من لندن: أعلن السير جيفري دونالدسون عن منصبه كزعيم للحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية تاريخية.

وتم تعيين غافين روبنسون النائب كزعيم مؤقت للحزب من قبل أركان الحزب الوحدوي الديمقراطي. يقود دونالدسون الحزب منذ عام 2021، وهو نائب الحزب الأطول خدمة بعد أن تم انتخابه لأول مرة لمقعد لاغان فالي في عام 1997.

واستقال السير جيفري دونالدسون من منصبه كزعيم للحزب الوحدوي الديمقراطي بأثر فوري بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية تاريخية.

وقال الحزب الوحدوي الديمقراطي في بيان: "تلقى رئيس الحزب رسالة من النائب السير جيفري دونالدسون يؤكد أنه متهم بمزاعم ذات طبيعة تاريخية ويشير إلى أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم للحزب الوحدوي الديمقراطي بأثر فوري".

وأضاف: "وفقًا لقواعد الحزب، أوقف مسؤولو الحزب عضوية السيد دونالدسون، في انتظار نتيجة العملية القضائية. وقام اركان الحزب هذا الصباح بالإجماع بتعيين السيد غافين روبنسون عضو البرلمان كزعيم مؤقت للحزب."

نائب برلماني

ويقود دونالدسون الحزب منذ عام 2021، لكنه كان نائبًا في البرلمان عن منطقة لاغان فالي منذ عام 1997.

وقبل انضمامه إلى الحزب الديمقراطي الوحدوي، كان جزءًا من وفد حزب أولستر الوحدوي للتفاوض على اتفاقية سلام الجمعة العظيمة.

وكانت تسربت معلومات عن الفضيحة، بعد أن قالت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية إن رجلاً اتُهم بارتكاب جرائم جنسية غير حديثة.

وقال متحدث باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "اعتقل محققون من دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية رجلاً يبلغ من العمر 61 عامًا واتهموه بارتكاب جرائم جنسية غير حديثة. كما تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا ووجهت لها تهم في ذلك الوقت بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم إضافية".

ومن المقرر أن يمثل كلاهما أمام محكمة نيوري الجزئية في 24 إبريل/نيسان.

وكان دونالدسون برز على المستوى الوطني لدوره في اتفاقية الثقة والعرض التي دعمت حكومة تيريزا ماي بدعم الحزب الديمقراطي الوحدوي بعد انتخابات 2017.

لكن انتهى الأمر بالحزب الديمقراطي الوحدوي إلى التصويت ضد اتفاق السيدة ماي، وفي النهاية انهارت حكومتها.

زعامة الحزب

وأصبح دونالدسون زعيمًا للحزب في مجلس العموم البريطاني في عام 2019، وتولى السيطرة العامة على الحزب في عام 2021. وكان انضم إلى مجلس العموم في عام 2015، بعد أن كان في السابق عمدة مدينة بلفاست، ومستشارًا للمدينة.

وإلى ذلك، قالت ميشيل أونيل، الوزير الأول لحزب شين فين في أيرلندا الشمالية: "أولويتي هي الاستمرار في توفير القيادة التي يتوقعها الجمهور ويستحقها، والتأكد من أن الائتلاف التنفيذي المكون من أربعة أحزاب يقدم خدماته لمجتمعنا بأكمله الآن وفي المستقبل".

وأضافت: "لقد استقال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي بعد اتهامه بارتكاب جرائم خطيرة. هذه الآن مسألة تخص نظام العدالة الجنائية."

ويشار في الأخير، إلى أن دونالدسون لا يزال عضوا في مجلس العموم، الذي قال متحدث باسمه: "نحن على علم بإعلان الشرطة، لكننا لن نعلق على الحالات الفردية".