إيلاف من لندن: اندلعت مواجهة في لندن، يوم الخميس بعد أن حاصر المتظاهرون حافلة أُرسلت لجمع طالبي اللجوء ونقلهم إلى بارجة (بيبي ستوكهولم) السكنية قبالة مدينة دورست الساحلية الجنوبية.

وعرقل العشرات من المتظاهرين حافلة الشرطة قبل أن تتمكن من نقل الركاب، وأحاطوا بها من كل جانب. وبعد ساعات، كانت الحافلة لا تزال في مكان الحادث، فيما كان المتظاهرون يجلسون أيضًا أمام عدد من سيارات الشرطة التي تقل عددًا من المعتقلين.

وحذرت الشرطة من أنه سيتم اعتقال المتظاهرين إذا لم يغادروا مكان الحادث.

إدانة

تمت إدانة المتظاهرين من قبل وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، الذي قال إنهم "لن يمنعونا من القيام بما هو صحيح للشعب البريطاني" واستخدم منشورًا على X ليقول إن إسكان طالبي اللجوء في الفنادق يكلف دافعي الضرائب الملايين جنيه كل يوم.

وأضاف كليفرلي: "لن نسمح لهذه المجموعة الصغيرة من الطلاب، الذين يتظاهرون على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن يمنعونا من القيام بما هو صحيح للشعب البريطاني".

وجاء الاحتجاج أيضًا في الوقت الذي أدان فيه حمزة يوسف، الوزير الأول الأسكتلندي المنتهية ولايته، مداهمات الاحتجاز "اللاإنسانية" و"القاسية" التي تقوم بها وزارة الداخلية على طالبي اللجوء، وحث حكومة المملكة المتحدة على إلغاء هذه السياسة.

وكان تم إبلاغ ما لا يقل عن ثمانية من طالبي اللجوء الذين يعيشون في فندق (بيست ويسترن) في منطقة بيكهام بجنوب لندن قبل أسبوع بأنه سيتم نقلهم صباح الخميس بواسطة حافلة للانتقال إلى بيبي ستوكهولم الراسية في بورتلاند في دورست.

وكان من المتوقع بعد ذلك أن تقل الحافلة ركابًا آخرين على طول الطريق، لكن تم منعها عندما حاصرها المتظاهرون بعد توقفها في محطة للحافلات في حوالي الساعة الثامنة صباحًا. سقط شخص واحد على الأقل على الأرض وتلقى الرعاية الطبية بعد أن تحركت الشرطة حوالي الساعة 12:30 صباحًا.

ويقال إن الأشخاص الذين كان من المقرر ترحيلهم يشملون المراهقين الذين يدرسون في الكليات في المنطقة.

وقال عدد من الرجال المقيمين في الفندق إنهم يخشون الظروف التي تنتظرهم في بيبي ستوكهولم، حيث توفي رجل ألباني يدعى ليونارد فاروكو العام الماضي في عملية انتحار مشتبه بها.

وقال أحدهم: "نحن قلقون أيضًا من أن هذا يحدث في نفس الوقت الذي نفذت فيه خطط الحكومة في رواندا. لكن من المشجع أن نرى هذا النوع من الدعم".

اشتباك

وتحركت الشرطة حوالي الساعة 12:30 ظهراً وحاولت التسلل بين الحافلة والمتظاهرين الجالسين حولها. وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، أدي أديلكان، إن الضباط اشتبكوا مع المتظاهرين في مكان الحادث وحذروهم من إمكانية القبض عليهم.

وقال كوجو كيريوا، أحد منسقي الاحتجاج في بيكهام، وهو من حركة "حياة السود مهمة": "تلقى أصدقاؤنا الموجودون في أحد فنادق وزارة الداخلية إشعارًا بأنه سيتم نقلهم إلى بيبي ستوكهولم اليوم".

وقال كيريوا إنهم تلقوا مهلة أسبوع وأنه "بسبب الروابط والعلاقات التي تربطهم بالمجتمع، علمنا بذلك وقمنا بتنظيم تحرك سري... حتى لا يتم اختطافهم ونقلهم".

