إيلاف من دبي: أسدل تلفزيون دبي أمس الاثنين الستار على الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور"، حيث شهدت حلقته الأخيرة تتويج المصرية حنين الشاطر من فريق الفنان راغب علامة بلقب البرنامج الغنائي، وذلك بعد تفوقها خلال الجولة الأخيرة على الإماراتي حمدان محمد والمغربية شيماء عمران.

وجاءت حلقة البرنامج الأخيرة متميزة بفقراتها وأغنياتها، حيث بدأت بتقديم المصرية حنين الشاطر والإماراتي حمدان محمد والمغربية شيماء عمران لأغنية "أبعاد" للفنان محمد عبده، ليشكل ذلك افتتاحية لحلقة سادتها أجواء من الترقب والحماس.

وخلالها عبر أعضاء لجنة التحكيم عن سعادتهم بالأصوات التي وصلت إلى المرحلة النهائية، حيث قال الفنان عبدالله الرويشد عن المتسابق حمدان محمد بأنه "يمتلك صوت مميز"، بينما قالت الفنانة أنغام عن المتسابقة شيماء عمران بـأنها "صاحبة صوت نادر"، أما الفنان راغب علامة، فوصف المتسابقة المصرية حنين الشاطر بـ "صاحبة كاريزما وحضور مميز".

ومع انتهاء جولات الدويتو بين أعضاء لجنة التحكيم والمشتركين، سادت أجواء الترقب استوديو البرنامج الذي تم تصويره بالكامل في دبي، حيث جاءت النتيجة النهائية مع تصويت الجمهور لمصلحة المتسابقة حنين الشاطر التي استحقت الفوز بجدارة بلقب البرنامج، لتحظى أيضاً بعقد خاص لإنتاج مجموعة أغاني مع المجموعة العالمية "وورنر ميوزيك مينا"، بالإضافة إلى سيارة نيسان إكس تريل 2024.

وعبرت حنين الشاطر عن سعادتها بالفوز بلقب البرنامج قائلة: "يشكل برنامج "إكس فاكتور" خطوة مهمة في مسيرتي الفنية، وأعتبره بمثابة بوابة عبور نحو النجومية، وقد عشت خلال حلقاته لحظات مميزة تعلمت فيها الكثير من أعضاء لجنة التحكيم الذين قدموا كل ما يمكن أن نحتاج إليه من استشارات ونصائح وتدريبات مختلفة في عملية التحكم بالطبقات وقوة الصوت والغناء ومواجهة الجمهور وغيرها، وقد ساعدتنا كثيراً على تجاوز التحديات والوصول إلى لحظة التتويج باللقب الذي شكل بالنسبة لي حلماً استطعت تحقيقه".

وتوجهت الشاطر بجزيل الشكر إلى "دبي للإعلام" على ما تبذله من جهود وما تقدمه من دعم للفنانين وأصحاب المواهب الغنائية.

وشهدت حلقة الختام تقديم العديد من المفاجآت، ومن أبرزها الفقرات الغنائية التي قدمها عبدالله الرويشد برفقة المتسابق حمدان محمد أغنية "وين رايح"، ودويتو الفنان راغب علامة والمتسابقة حنين الشاطر اللذان قدما ميدلي "نسيني الدنيا"، فيما قدمت الفنانة أنغام مع المتسابقة شيماء عمران أغنية "يوجعونك".

يذكر أن الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور"، استطاع جذب أكثر من 100 مشترك من مختلف أنحاء المنطقة العربية، تمت استضافتهم في دبي للقيام بتجارب الأداء والانتقال بعدها نحو مرحلة العروض المباشرة. فيما تعرض النسخة العالمية من البرنامج حالياً في 10 دول حول العالم، محققة أرقام متابعة عالية.