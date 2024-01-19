إيلاف من البحرين: سيشهد مسرح البحرين الوطني عرض المسرحية الغنائية "أم كلثوم والعصر الذهبي" التي تسلط الضوء على مسيرة كوكب الشرق وعصرها الغني بالشخصيات الفنية، ليلتي ٢٥ و٢٦ يناير من الشهر الجاري.

تتكون الأغاني الحية التي سيقدمها العرض من مجموعة منتقاة من أغاني أم كلثوم الشهيرة، التي تتبع صعود أم كلثوم من طفلة تصحب والدها للغناء في الموالد، إلى أن أصبحت "سيدة الغناء العربي".

وسيشمل العرض التمثيل والاستعراض والرقص والموسيقى وأصوات غنائية مختلفة.

كانت المسرحية الغنائية حلم المنتجة والكاتبة السعودية منى خاشقجي وقد قامت بعرضها مسبقاً على أحد أعرق المسارح اللندنية في عام ٢٠٢٠ ولاقت نجاحاً دفع خاشقجي للسعي من أجل عرض المسرحية في العالم العربي، فعرضت في دبي أوبرا في عام ٢٠٢٢، وكذلك العام الماضي ٢٠٢٣ في مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران، السعودية.

وقالت المنتجة والكاتبة السعودية: "أشعر بأنني مؤتمنة على التراث العربي والسعودي ومهمتي نقله الى الاجيال الجديدة في العالمين العربي والغربي. مازلنا على محبة أم كلثوم، وتجسيد قصتها تستحق أن تروى من جديد. فشخصيتها من التعلق بالارث والجذور، الى الانفتاح على الشرق والغرب، تلهمنا بضرورة تعريف العالم في اعرق مسارحه وصالات عرضه الفنية بالتراث الشرقي الغني".

وقد أشادت خاشقجي بفريق العمل وأبطاله الذين سيلتقون بالجمهور البحريني لأول مرة. وأشارت إلى أن العمل من إنتاج شركتها”منى خاشقجي للإنتاج“. و الشخصية الرئيسية ومقدمة شخصية أم كلثوم هي مغنية الأوبرا لبانا القنطار التي تمثل دور أم كلثوم في نضجها.

