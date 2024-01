إيلاف: فاجأ المغني الأميركي جاستن تيمبرليك المعجبين بأغنية جديدة ليلة الجمعة. أصدر عضو NSYNC السابق أيضًا مقطعًا تشويقيًا لألبوم جديد – وهو الأول له منذ عام 2018.

أطلق تيمبرليك الأغنية الجديدة Selfish لأول مرة خلال عرض على مسرح Orpheum في مسقط رأسه في مدينة ممفيس بولاية تينيسي. كما شارك أيضًا مقطعًا مدته 33 ثانية من الأغنية على موقع يوتيوب.

بعد وقت قصير من إصدار الأغنية، شارك نجم البوب مقطعًا دعائيًا على إنستغرام لما يبدو أنه ألبوم استوديو جديد بعنوان EVERYTHING I THOUGHT IT WAS. يروي الممثل بينيشيو ديل تورو المقطع الدعائي، الذي يبدو أنه مستوحى من مدينة الكويكبات للمخرج ويس أندرسون. نرى موديل مصغر لسيارة كلاسيكية تدخل محطة وقود صحراوية قبل أن يرى المشجعون تيمبرليك وهو يحدق في خلفية غروب الشمس.

يأتي إعلان تيمبرليك في أعقاب الأخبار التي تفيد بأنه سيظهر كضيف موسيقي في حلقة Saturday Night Live نهاية الأسبوع المقبل.