إيلاف من بيروت: تصدر الفنان خالد سليم محرك البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن فاجأ الفنان جمهوره وأقدم على حلق شعر رأسه على الهواء، تضامناً مع والدته التي أصيبت بمرض سرطان الثدي مؤخراً.

وخلال لقاء تلفزيوني في برنامج "كتاب الشهرة الذي يعرض على قناة الجديد، دخل في نوبة بكاء حزناً عليها وقال "عايز أعمل حاجة كان نفسي أعملها ولكن كان عندي التزامات مخلتنيش أعملها، ولكن أنا بعتذر للالتزامات اللي جاية، وأنا بعلن تضامني التام مع ماما بعد إصابتها بالسرطان.. لها ولكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد أسرتها وأحبابها بسبب المرض القذر ده، ربنا يخليكي لينا يا ماما انتي لو روحتي كلنا هنضيع يا ماما".

كذلك كشف الفنان المصري تفاصيل مرض والدته، مشيرا إلى أنه أصيب برهاب الموت بعد فقدان والده، وقال "بعدما فقدت الوالد ابتدينا ناخد بالنا من ماما فبقينا نعمل ليها فحوصات طول الوقت فاكتشفنا المرض فكانت صدمة لينا كلنا بس كان لازم نكتم تعبـنا عشان هي متتـعبش بس هي كانت أقوى مننا وقالت أنا عيشت كويس فلو دي هتبقا نهايتي أنا راضيه واستأصلت ثديها بس الحمد لله وابتدا التعب يبان على وشها شكلها كبر بس لسة زي القمر".

وكشف عن كواليس طفولته، وأنه عاش مرحلة الطفولة والمراهقة في الكويت، وكان يقضي العطلة الصيفية في مصر، وكان يتمنى أن يعيش في مصر بسبب تعلقه الشديد بها، وكان والده صارمًا في العقاب.

وأكد أنه كان من أسرة متوسطة الحال، وهو ثالث أخ بالأسرة، مشيراً إلى أنه كان طالبًا متفوقًا، وكان يحرص دائمًا على إرضاء والده. وأشار إلى أنه عندما اكتشفت أسرته موهبة الغناء لديه حرصوا على تنميتها وتشجيعه.

كما فقد اعصابه بسبب سؤال عن ابنته والمســاكنة قائلاً: "حاجة زي دي ممكن تخليني انتـحر".