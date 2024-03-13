من بين العشرات من المسلسلات الرمضانية، ومنذ حلقاته الأولى، نال مسلسل "الحشاشين" اهتمام الكثيرين، خاصة أولئك المتعطشين لمشاهدة الدراما التاريخية.

وتدور أحداث المسلسل حول جماعة الحشاشين، التي اشتهرت بالاغتيالات السياسية في القرن الـ11 الميلادي، ويجسّد النجم المصري كريم عبد العزيز دور زعيم الجماعة حسن الصباح، الذى نسجت حول شخصيته الكثير من القصص والأساطير.

وتحول موضوع المسلسل إلى مثار سجال ونقاش عبر مواقع التواصل التي انقسم روادها بين مشيد يثني على جمالية المشاهد البصرية وأداء أبطال المسلسل ومنتقد يرصد أخطاء التاريخية ويعيب على صناعه "الإسقاطات السياسية".

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.