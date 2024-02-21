إيلاف من بيروت: تشارك الممثلة المصرية يسرا اللوزي في بطولة مسلسل "صلة رحم" المنتظر عرضه في رمضان 2024.

يتميز العمل بقصة مشوقة تتناول صراعات عائلية حيث تقدم اللوزي شخصية هايدي المركبة بمزيج معقد من العواطف المتناقضة.

يشارك في بطولة المسلسل الممثل الأردني إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

الملصق الإعلاني للمسلسل الذي نشرته الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها الشخصية، يحمل طابع الغموض والإثارة، حيث يظهر فيه النجم إياد نصار ومن خلفه كل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، وكل منهما حبلى ممسكة ببطنها وتعطي ظهرها للأخرى في إشارة لتنافس ما بينهما أو تشابه بين حالتيهما. وبأسفل الملصق الإعلاني يقف رجل من ظهره في ممر أشبه بممرات المستشفى ليلاً، ليتركنا ذلك في ترقب شديد وانتظار للصراع الذي سيقدمه المسلسل.

أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.



