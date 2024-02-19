إيلاف من ابوظبي: أحيت أليشيا كيز، المغنية ومؤلفة الأغاني الحائزة على 15 جائزة غرامي، حفلاً موسيقياً أمتع جمهور "ليالي السعديات" في أبوظبي.

وأبهرت النجمة الأميركية الجمهور بصوتها الساحر، مستهلةً الأمسية بأغنية فالنج، ثم شدت بباقة من أغانيها الناجحة مثل جيرل أون فاير، وإف آي إينت جوت يو، ونو وان.

وقالت أليشيا: "سعيدة بوجودي معكم هنا في أبوظبي، وأشكركم جميعاً على حفاوة الترحيب. متحمسة لتقديم موسيقاي والغناء أمامكم. أقدر حبكم ودعمكم، وأتمنى أن تقضوا أمسية رائعة الليلة في جزيرة السعديات".

وتتواصل حفلات "ليالي السعديات" على مدار 3 أشهر في الهواء الطلق فوق مسرح خارجي مفتوح وسط الإطلالات الخلابة على جزيرة السعديات ومعالمها الأيقونية، بمشاركة كوكبة من ألمع الفنانين العالميين.

وتتوج الدورة الأولى من "ليالي السعديات" سلسلة أمسياتها الموسيقية الناجحة بحفلين مرتقبين في عطلة نهاية أسبوع رائعة، حيث يتألق على مسرحها المطرب الويلزي توم جونز في 1 مارس، ثم المطرب ومؤلف الأغاني الأمريكي جون ليجند في 2 مارس.

