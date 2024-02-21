إيلاف من بيروت: طرحت الفنانة العراقية شذى حسون أحدث أغنياتها وتحمل عنوان "كان واضح"، وتُعد ثاني أغنياتها باللهجة الخليجية في العام الجديد ٢٠٢٤ بعد أغنية "ما خذاك الوقت" التي صدرت قبل شهر.

صورت الأغنية في دبي مع المخرج عادل سرحان، وهي من كلمات سمر البحرينية والحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

من جهة ثانية، تواصل شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، حيث أضافت مؤخراً أغنية أخرى له بعنوان “دلع دلع”.

ومن المقرر أن تتعاون حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها في مصر خلال المرحلة القادمة.