يركز فيلم Bob Marley: One Love (بوب مارلي: حب واحد) على السنوات الأخيرة لحياة المغني الجامايكي الشهير.

يروي الفيلم كل شيء بدءًا من محاولة اغتيال مارلي عام 1976 حتى وفاته في عام 1981، والتي أعقبت معركة مع سرطان الجلد النمش الطرفي، عن عمر يناهز 36 عامًا.

في ذكريات الماضي وبعض المشاهد من السنوات اللاحقة، يصور الفيلم الزواج بين بوب. (يلعب دوره كينجسلي بن أدير) وريتا مارلي (تلعب دورها لاشانا لينش).

هنا، نلقي نظرة فاحصة على العلاقة التي كانت مضطربة بقدر ما كانت مثمرة بينهما.

بوب مارلي يؤدي عرضًا حيًا على خشبة المسرح مع ريتا مارلي وفرقة I Threes. غراهام ويلتشير/غيتي إيماجز.

نشأ بوب وريتا في نفس حي ترينشتاون في كينغستون، جامايكا، وكما يوضح الفيلم، كان الاثنان يشتركان في حب الموسيقى. ولكن ما لم يتم تصويره بشكل كامل هو أن ريتا كانت موسيقية طموحة في حد ذاتها. عندما كانت مراهقة، شكلت مجموعة موسيقية تسمى "سوليتس" جنبًا إلى جنب مع ابن عمها قسطنطين ووكر وصديقتهما مارلين جيفورد.

التقت بزوجها المستقبلي من خلال المجموعة: قام بوب بتدريب الثلاثي على الغناء وتسجيل الاغاني. على الرغم من أن ريتا وصفت بوب بأنه "رئيس صارم"، إلا أنه كان خجولًا في مغازلتها. وتذكرت في مقابلة عام 2021 مع رولينج ستون: "كان يرسل رسائله من خلال أصدقائه، وليس بنفسه، ليقول إنه معجب بي ويريد مقابلتي والتحدث الي".

تزوج الاثنان في عام 1966، عندما كانت ريتا تبلغ من العمر 20 عامًا وكان بوب يبلغ من العمر 21 عامًا. كان ذلك العام أساسيًا في علاقتهما، كما حدث أيضًا عندما قام إمبراطور إثيوبيا آنذاك، هيلا سيلاسي - الذي يُنظر إليه في المعتقدات الراستافارية على أنه المسيح المولود من جديد - بزيارة جامايكا في ما سيصبح يومًا مقدسًا للراستا، يوم التأسيس.

كان بوب بعيدًا عن الجزيرة في ذلك الوقت، وكان يعمل مؤقتًا ويعيش في ولاية ديلاوير مع والدته. لكن ريتا رأت الملك بأم عينيها، وهذا الحدث عزز إيمانها. "عندما مر موكب سيلاسي بجانبي في عام 1966، ولوح لي، ورأيت آثار المسامير في يديه - تمامًا مثل يد المسيح - عرفت مساري. أوضحت لصحيفة واشنطن بوست عام 1982: "هذا هو كفاحي، وهذه هي مخاوفي". وتشير تلك المقابلة إلى أن الزوجين كانا بالفعل في رحلة روحية، حيث أشارت ريتا إلى أن بوب كان يعلمها "التعرف على هويتها وفهم مكانها". في الخلق." كما يوضح One Love، كانت ريتا في النهاية هي التي قدمت بوب وشجعته على الانضمام إلى العقيدة الراستافارية التي ستكون بالغة الأهمية لبقية حياته ومسيرته المهنية.

تركز المشاهد اللاحقة على الأطفال الذين أنجبهم الزوجان داخل وخارج اطار الزواج، لكنها تتجاهل حقيقة أن ريتا كانت بالفعل أمًا لابنة تبلغ من العمر 15 شهرًا عندما عقدا قرانهما. تبنى بوب الفتاة شارون. أنجب الزوجان سيديلا، طفلهما الأول معًا في عام 1967؛ ولد ديفيد، المعروف أيضًا باسم "زيغي"، في العام التالي؛ والثالث ستيفن ولد عام 1972.

يحتوي الفيلم على مشهد واحد ستفوته، حيث تحدق سيندي بريكسبير، الحائزة على ملكة جمال العالم والتي تلعب دورها أومي مايرز، في بوب في المقدمة بينما تكون حاشيته في استوديو التسجيل. إنها إشارة خفية إلى علاقته خارج نطاق الزواج معها، بالإضافة إلى العلاقات التي عاشها كل من ريتا وبوب طوال فترة زواجهما. أسفرت مداعبة ريتا مع لاعب كرة القدم الجامايكي أوين "إيتال تاكي" ستيوارت عن إنجاب طفلة اسمها ستيفاني ولدت عام 1974 وتبناها بوب.

بوب أيضًا أنجب أطفالًا خارج إطار الزواج: كان لديه ابن اسمه روهان في عام 1972، من جانيت هانت؛ ابنة اسمها كارين عام 1973 مع جانيت بوين؛ ابن اسمه جوليان عام 1975 مع لوسي باوندر ؛ ابن اسمه كي ماني في عام 1976، مع أنيتا بيلنافيس؛ وابن اسمه داميان في عام 1978 مع بريكسبير.

في نهاية الفيلم، نرى مواجهة غيرة بين بوب وريتا، مما يمنح لينش وبن أدير فرصة لتقديم أحد أكثر مشاهد الفيلم إثارة.

بحلول هذه المرحلة من العلاقة الفعلية بين بوب وريتا، من المحتمل أن يكون زواجهما قد انتقل إلى ترتيب مختلف. يقول روجر ستيفنز، مؤرخ ومؤلف كتاب "أشياء كثيرة يمكن قولها: التاريخ الشفهي لبوب مارلي"، إن الرابطة الرومانسية بينهما قد تغيرت: "قالت ريتا مارلي إنها طوال سنوات جولاتهما، كانت أشبه بوالدة بوب، تعتني به. بينما لديها علاقات حب خاصة بها. أثناء معاناته من السرطان وسفره لتلقي العلاج، كان الموسيقي محاطًا بعائلته، مما أدى في وقت ما إلى قيام ريتا بتقديم وجبة الإفطار في السرير لبوب وبريكسبير، صديقته في ذلك الوقت.

في الفيلم، إحدى آخر المرات التي رأينا فيها ريتا وبوب معًا كانت عندما علم بتشخيص إصابته بالسرطان، والهدية التي تلقاها من الأمير الإثيوبي أسفا ووسن: خاتم يُزعم أن بوب لن يزيله أبدًا. في هذه اللحظة، يجسد الفيلم شعورًا بالحنان عندما تغسل ريتا شعر بوب، وتستدعي إلى الأذهان المعمودية.

تمت معمودية بوب الفعلية في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في نيويورك قبل عام من وفاته وأدارها أبونا يسحاق، الذي ترأس أيضًا جنازة الموسيقي في عام 1981.