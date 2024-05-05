توفي الأمير السعودي الشاعر المعروف بدر بن عبد المحسن، السبت في العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 75 سنة، بعد معاناة مع المرض ورحلة طويلة امتدت لعشرات السنوات في عالم الشعر، حقق خلالها إنجازات، وتولى أثنائها مناصب وثيقة الصلة بالأدب في السعودية ،علاوة على تكريمه من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأحد أهم الأوسمة السعودية بالإضافة إلى جهات أخرى.

وكان بن عبد المحسن أحد أبرز الشعراء في السعودية والمنطقة العربية، إذ أثرى الشعر العربي الحديث بإنتاج غزير ومتنوع ما بين شعر الغزل، والفخر والرثاء، والفخر علاوة على اشتباكه مع الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد حتى أن البعض لقبوه بأنه "من أبرز رواد الحداثة" في عالم الأدب العربي.

نشأته وتعليمه

ولد الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ"مهندس الكلمة"، في الرياض في الثاني من نيسان (أبريل) عام 1949.

ودرس مراحله الإبتدائية بين السعودية ومصر، والمتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا في الاسكندرية، ودرس المرحلة الثانوية في الرياض كما درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

وعاصر الشاعر الراحل، بعض الشعراء البارزين في السعودية، منهم محمد العبد الله الفيصل، وخالد الفيصل، وخالد بن يزيد، ومحمد بن أحمد السديري، وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وغيرهم الكثير.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من منشورات الرثاء والعزاء في الشاعر الأمير، كتبها أبرز نجوم الفن في المنطقة العربية، من بينهم المطرب السعودي محمد عبده، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي وغيرهم من الشخصيات السعودية والعربية البارزة.

أعماله

نشأ الشاعر السعودي "في بيت علم وأدب حيث كان والده محباً للأدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب، وكان مجلس والده حافلاً بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين الذين عاصرهم بدر وهو لا يزال صغيراً، مما كان له بالغ الأثر في حبه للأدب والشعر"، وفقا لموقع الديوان المتخصص في الشعر العربي.

وكان من أهم أعماله قصائد "جرحي بخير"، و"استبد"، و"أغصان المساويك"، و"السيف"، و"سوالف الليل"، و"شعاع"، و"شاعر"، و"زمان الشح"، و"سلام"، و"الرماد"، و"ذلني الشوق"، و"ردي على الصوت"، و"السنابل"، و"ربيع الحب"، و"دمع السحاب"، و"شجر النار".

وتحولت أبياته إلى كلمات أغنيات لعدد من أشهر المطربين في المنطقة العربية؛ من بينهم محمد عبده، وطلال المداح، وكاظم الساهر، وعباد الجوهر، وعبد المجيد عبد الله، وصابر الرباعي، وراشد الماجد إضافة إلى عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

تكريم رسمي

كرم الملك سلمان بن عبد العزيز، الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، بوشاح الملك عبد العزيز، عام 2019 عن إجمالي أعماله التي كان من بينها الكثير من الأعمال الفنية الوطنية التي شارك في كتابتها.

كما كرمته منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو) عام 2019 أيضاَ تزامنا مع اليوم العالمي للشعر، على إسهاماته الشعرية والفنية والثقافية الفريدة التي أنتجها على مدار أربعين سنة.

وكرمته الهيئة العامة للترفيه في السعودية عام 2019 في ليلة كان عنوانها "ليلة الأمير بدر بن عبد المحسن: نصف قرن والبدر مكتمل". وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ تسمية المسرح المبني خصيصاً لهذه المناسبة بمسرح الأمير بدر بن عبد المحسن.

وفي آذار (مارس) 2021 أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عزمها على جمع وطباعة الأعمال الكاملة للأمير بدر بن عبد المحسن تنفيذاً لتوجيه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وذلك تقديراً لإسهاماته في الحراك الإبداعي السعودي خلال خمسة عقود من الزمن.

وفي آذار (مارس) 2023 كُرم في ختام مهرجان القرين الثقافي في دولة الكويت في دورته الثامنة والعشرين باختياره شخصية المهرجان.