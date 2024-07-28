إيلاف من الرياض: أعلنت نتفليكس بالشراكة مع كل من قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم و"سرد"، إطلاق برنامج "صانعات أفلام المستقبل في السعودية" الذي يستهدف 15 صانعة أفلام جديدة وواعدة في هذا المجال من المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج الذي يندرج تحت "صندوق نتفليكس لدعم المواهب الإبداعية"، إلى استقطاب المواهب النسائية من الجيل القادم في صناعة السينما السعودية.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، إذ تبدأ المرحلة الأولى بدورة تمهيدية افتراضية تُقام في أيلول (سبتمبر) وتمتد لعشرة أيام، وسيخصص نصفها الأول للمهارات الكتابية فيما يخصص الثاني للإخراج والإنتاج.

مراحل البرنامج

وسيتم في المرحلة الثانية تقسيم المشاركات إلى مجموعات بحيث يمكنهن المشاركة في برنامج الكتابة المتقدمة عبر الإنترنت الممتد لعشرة أسابيع، بحيث يمكنهن التعاون مع خبراء موجِّهين لإعداد النصوص القصيرة.

وستُمنح المشاركات بعدها فرصة عرض السيناريوهات على لجنة من الخبراء في تمرين لمحاكاة لتقديم العروض في مهرجان "البحر الأحمر السينمائي الدولي". علاوة على ذلك، سيتسنى للمشاركات حضور المهرجان والالتحاق بورش العمل والمشاركة في الحلقات النقاشية التي تعقد خلاله وتوسيع شبكة علاقاتهن المهنية.

يُفتح باب التقديم للبرنامج من 24 تموز (يوليو) وحتى 10 أغسطس، عبر الرابط التالي ويستهدف المرشحات السعوديات البالغة أعمارهن 21 عامًا فأكثر ممن ليس لديهن خبرة سابقة في مجال صناعة الأعمال التلفزيونية والسينمائية. وبعدها ستخضع الطلبات لمراجعة لجنة تحكيم خارجية، وسيتم إبلاغ المرشحات الناجحات في النصف الأخير من شهر آب (أغسطس).

تواصل نتفليكس التزامها بتعزيز قصص النساء وإعداد المواهب ودعم صانعات الأفلام العربيات عبر مبادرات "لأنها أبدعت" التي تطلقها. يُذكر أن نتفليكس قد تعاونت في وقت سابق مع "سرد" لإطلاق برنامج الكتابة "لأنها أبدعت" في "مصر"، وهو محور مكرّس لكاتبات السيناريو في العالم العربي، يهدف لتدريب النساء على كتابة قصصهن وتعابيرهن الإبداعية وإعدادها".