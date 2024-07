إيلاف من دبي: بعد 8 سنوات من الشراكة الناجحة، جددت مجموعة beIN الإعلامية العالمية المتخصصة في الرياضة والترفيه والإعلام، اتفاقيتها متعددة السنوات لتوزيع الأفلام لأول مرة مع موزع الأفلام المستقل الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرونت رو فيلمد إنترتينمنت لـ3 سنوات أخرى حتى عام 2027.

تضمن الشراكة نافذة عرض حصرية على كل من الشبكة ومنصة الفيديو حسب الطلب (SVOD) التابعة لـbeIN في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأفلام الغربية المستقلة، من بينها سيرة رونالد ترامب الذاتية The Apprentice للمخرج علي عباسي، وفيلم السيرة الذاتية الفانتازي لروبي ويليامز Better Man للمخرج مايكل غراسي وفيلم Priscilla للمخرجة صوفيا كوبولا والفيلم الفائز بالأوسكار Anatomy of a Fall وفيلم التحريك الضخم The Night of the Zoopocalypse من إنتاج Anton وCharade وفيلم الدراما الشهير La Cocina بطولة روني مارا، وفيلم الجريمة الكوميدي Greedy People بطولة جوزيف غوردون ليفيت وليلي جيمس وهيميش باتيل وفيلم الدراما الجماعية Ezra بطولة روبرت دي نيرو وبوبي كانافال وروز بيرن وريان ويلسون وووبي غولدبرغ، وفيلم الإثارة النفسية Mother’s Instinct بطولة آن هاثاواي وجيسيكا تشاستين، وفيلم الإثارة Bad Genius، من إنتاج الثنائي باتريك واتشسبرغر وإريك فيغ (سلسلة Hunger Games وسلسلة Divergent وسلسلة Twilight)، والجزء الرابع من سلسلة Riddick بطولة فين ديزل (Riddick: Furya)، وفيلم The Smashing Machine بطولة إيميلي بلانت ودواين جونسون، والعديد من الأفلام الأخرى.

بالإضافة إلى الأفلام السابقة، تضم القائمة نسخة جديدة من فيلم Cliffhanger بطولة سيلفستر ستالون، والنسخة الإنجليزية من الفيلم التايلاندي الشهير Bad Genius من إنتاج باتريك واتشسبرغر (Coda وTwilight)، بالإضافة إلى أحدث أعمال المخرج باولو سورينتينو Parthenope الذي سيكون هو أيضًا ضمن أفلام متميزة أخرى، حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات أفلام beIN وكذلك على منصة TOD الخاصة بهم.

تعليقًا على تجديد الشراكة، يقول محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "كانت شركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت شريكًا مهمًا منذ أن وسعت beIN باقتها لتشمل محتوى الترفيه، لذلك نحن سعداء بمواصلة هذه الشراكة التي تتماشى مع الاتجاه الاستراتيجي المستمر لـbeIN نحو صناعة الترفيه، خاصةً إنتاج وعرض المحتوى الأصلي المميز عبر مجموعة شركاتنا، وخاصةً منصتنا TOD".

ويضيف جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي لشركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت "متحمسون لمواصلة شراكتنا الناجحة مع beIN وفريقهم المخضرم، خصوصًا أن أفلامنا ستكون متاحة على قنوات ومنصات beIN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نسعى لمواصلة شراكة قوية مع فريق beIN، ونتطلع للوصول إلى قاعدة أكبر من الجماهير في المنطقة من خلال الاستحواذ على الأعمال الإبداعية، التي نحن مشهورون بها. هذه الشراكة هي شهادة على التقدير".

كل عام تحصل Front Row على حقوق أكثر من 120 فيلمًا مستقلاً من جميع أنحاء العالم. بالشراكة مع إمباير إنترتينمنت، أسسوا أيضًا فرونت رو برودكشنز وأطلقوا أول أفلامهم، أصحاب ولا أعز، في 2022 الذي كان الأكثر مشاهدة على نتفليكس الشرق الأوسط والمركز الثالث على نتفليكس عالميًا.

الإنتاج الأصلي المقبل من فرونت رو هو الدراما The Sandcastle بطولة نادين لبكي وزياد بكري، وهو حاليًا في مرحلة ما بعد الإنتاج. كما بدأ فريق الإنتاج العمل على فيلم بومة للمخرج زيد أبو حمدان (بنات عبد الرحمن) وبطولة ركين سعد (سفاح الجيزة ومدرسة الروابي للبنات على نتفليكس).

كما دعمت فرونت رو تطوير النسخة الجديدة الضخمة لفيلم Cliffhanger من إنتاج Rocket Science، ومن المقرر تصويره في الربع الأول من عام 2025.