بيروت: أطلق النجم اللبناني سعد رمضان سينغل غنائي بعنوان "أصلًا حليان" والذي يعتبر أجدد أعماله الفنية.

العمل أصبح متوفرًا على جميع المنصات الموسيقية على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج وليد ناصيف الذي قدم العمل مزج بين طريقة الذكاء الاصطناعي AI والواقع كخطوة جديدة واستباقية في الوسط.

"أصلًا حليان" تعامل فيها رمضان مع الشاعر الغنائي كرار الحلفي، والملحن ثائر حازم، وهي من توزيع لؤي عامر، والعمل من انتاج Mawla Production.



من جهة أخرى، عاد سعد رمضان من دبي بعد احيائه لحفل جماهيري مكتمل العدد، كما ويستعد لاحياء حفل في La scène في الثاني من آب (اغسطس) القادم.