بيروت: تورّطت النجمة نانسي عجرم، خلال الأيام الماضية، في أزمة بين إحدى شركات المواد الغذائية التي تعاقدت معها على تقديم حملة دعائية صيفية، عُرضت خلال الأيام الماضية، وجمعية الملحنين والمؤلفين في مصر ووريث الفنان والموسيقار الراحل فريد الأطرش.

أغنية "أنا وانت ولا حد تالتنا" سبب هذه الأزمة، حيث تمّ استخدام كلماتها ولحنها الأصليين، في الحملة، ما اعتبرته جمعية الملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل، انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، الخاصة بوريث الفنان الراحل، وهو فيصل الأطرش، مؤكّدةً عدم حصول الجهة المنتجة للحملة الدعائية على تصريح، ما يُعدّ انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.

اتّضح أنّ الشركة صاحبة الحملة الدعائية، حصلت على تصريح من ورثة كاتب كلمات الأغنية الشاعر مرسي جميل عزيز، بالاتفاق مع المنتج محسن جابر، صاحب شركة "صوت الفن" التي تمتلك تسجيلات خاصة من حفلات الأطرش، من بينها واحدة كان يغني فيها الأغنية محل النزاع.

ويُشار إلى أنّ القانون المصرى الحالي رقم 82 لسنة 2022، حدّد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدّى على حقوق جمعية الملحنين والمؤلفين وأعضائها، فضلاً عن المصادرة لمعدات التعدّي وغلق المنشأة.