جدة: ينضم النجم المصري الشاب أحمد مالك إلى لجنة تحكيم النسخة الرابعة من تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة الذي تنظمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ويشارك مالك في اللجنة مع النجمة السعودية سارة طيبة والمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي كلود مورييراس.

يقام تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة يومي 26 و27 تموز (يوليو) 2024 والإعلان عن الفائزين في 19 أيلول (سبتمبر)، ويحظى الفريقان الفائزان بفرصة الانضمام إلى برنامج إقامة بفرنسا، وسيتم عرض أفلامهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة 2024.

يقام تحدي صناعة الأفلام بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة، وسفارة فرنسا في المملكة العربية السعودية، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية، ويهدف إلى تشجيع المواهب الواعدة على الخروج عن المألوف في مشاريعهم السينمائية، بالإضافة إلى اكتشاف العقول المبتكرة في عالم صناعة الأفلام المستقلة.

أحدث أعمال أحمد مالك هو مسلسل Boiling Point، الذي يُعرض حالياً على بي بي سي، ويجسد فيه مالك دور البطولة إلى جانب الممثل البريطاني ستيفان جراهام، وقد حظي بردود فعل قوية من الجمهور، وتدور أحداثه حول الضغط المستمر الذي يتراكم في مطبخ أحد المطاعم، والخلافات التي تنشأ بين رئيس الطهاة وفريقه في أكثر أيام السنة ازدحامًا.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لمالك مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويشارك مالك في بطولته مع هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.