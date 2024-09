إيلاف من بيروت: أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عاصفة من الانتقادات بعد نشرها صورة للمغنية الشهيرة تايلور سويفت على منصة "إكس".

الصورة التي وصفها الكثيرون بأنها "محرجة"، رافقتها تعليقات استفزازية مما دفع معجبي سويفت إلى الرد بغضب واستنكار.

صورة محرجة

الصورة التي نشرتها إيفانكا أظهرت تايلور سويفت في لحظة غير موفقة أثناء أدائها على المسرح، مما أدى إلى ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. العديد من المستخدمين اعتبروا هذا التصرف محاولة للسخرية من سويفت، التي تعد واحدة من أكثر الفنانات شهرة وتأثيراً في العالم، كما أثار الجدل حول نوايا إيفانكا في إثارة هذه العاصفة.

How many of you are sick and tired of Taylor Swift? pic.twitter.com/m8GBC7Gd3a