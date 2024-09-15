إيلاف من بيروت: أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عاصفة من الانتقادات بعد نشرها صورة للمغنية الشهيرة تايلور سويفت على منصة "إكس".

الصورة التي وصفها الكثيرون بأنها "محرجة"، رافقتها تعليقات استفزازية مما دفع معجبي سويفت إلى الرد بغضب واستنكار.

صورة محرجة

الصورة التي نشرتها إيفانكا أظهرت تايلور سويفت في لحظة غير موفقة أثناء أدائها على المسرح، مما أدى إلى ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. العديد من المستخدمين اعتبروا هذا التصرف محاولة للسخرية من سويفت، التي تعد واحدة من أكثر الفنانات شهرة وتأثيراً في العالم، كما أثار الجدل حول نوايا إيفانكا في إثارة هذه العاصفة.

How many of you are sick and tired of Taylor Swift? pic.twitter.com/m8GBC7Gd3a — Ivanka Trump 🇺🇲 🦅 News (@IvankaNews_) September 14, 2024

تعليق مثير

إيفانكا أرفقت الصورة بتعليق: "من منكم سئم من تايلور سويفت؟"، ما دفع عشاق المغنية للرد بشكل حاد. أحد الردود الساخرة قال: "لدى تايلور 284 مليون متابع على إنستغرام، بينما لدى والدك 26.5 مليون. انتهى الحديث".

وقال ناشط آخر: "إيفانكا، أنا كبيرة في السن بعض الشيء بحيث لا أستطيع الاستمتاع بموسيقى تايلور سويفت، ولكنني شاهدت حفل لها ووقعت في حب موهبتها وشخصيتها الحقيقية. أما أنت، من ناحية أخرى، فأنت عكس الحقيقة تماما".

وعلق آخر: "كل الاحترام لها لكونها نجمة جذابة حققت ثروة من موهبتها وليس فقط لأنها ولدت من أجل المال. رائع أنها ترى ما تحتاجه الولايات المتحدة وتدعم هاريس أيضا، يا لها من فتاة".

وذهب آخرون إلى نشر صور قديمة لإيفانكا، مما أثار موجة من السخرية على حساباتها.



للسياسة دور

معجبي سويفت لم يكتفوا بالسخرية من إيفانكا، بل انتقلوا إلى انتقاد عائلة ترامب بأكملها، معتبرين أن ما تقوم به إيفانكا مجرد محاولة لإثارة الجدل. أحد التعليقات وصف سويفت بأنها "كنز وطني يجب حمايته"، في حين تحوّلت النقاشات إلى مواجهات سياسية علنية.



الصراع بين تايلور سويفت وعائلة ترامب ليس جديدًا. سويفت كانت قد دعمت نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، مما أغضب ترامب الأب الذي هدد بأن سويفت "ستدفع ثمن دعمها".



وكانت سويفت أعلنت في منشور عبر حسابها على "انستغرام" دعمها لهاريس بعد مناظرتها مع ترامب، واصفة إياها بـ"الزعيمة الثابتة والموهوبة".

وقالت إنها منزعجة من التقارير الكاذبة التي زعمت أنها تؤيد ترامب، مؤكدة على أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات الانتخابية.