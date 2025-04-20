أعلن اليوتيوبر المصري مروان سري، انسحابه من ملكية نادي داغنهام وريدبريدج الإنجليزي، على خلفية إقالة شريكته سلمى مشهور، من منصب مديرة التطوير في الفريق، بعد نحو 3 أيام من دخوله في هذا الاستثمار وتعيينها في هذا المركز.

وأعلن نادي داغنهام وريدبريدج، الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، عبر تغريدة عبر موقع إكس، "إعفاء سلمى مشهور من منصب مدير التطوير والمشاركة" دون توضيح أسباب هذا القرار.

وبعد إعلان النادي، خرج سري في فيديو وبجانبه مشهور، وقال: "لم نعلم باتخاذ القرار ودون إقرار مني بالموافقة عليه، وأنا لا أعلم عن القرار شيء وهو أمر غير مقبول، ولن أسكت عليه".

وسرعان ما صعّد سري موقفه، إذ أعلن في اليوم التالي انسحابه من ملكية النادي الإنجليزي، فيما تحدثت مشهور عن "صدمة" بعد سماعها القرار، وقالت إنها "تلقت تهديدات" على حد تعبيرها.

ولاقى انسحاب سري وإقالة مشهور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

من "البلايستايشن" إلى واقع

بدأت رحلة سرى في البحث عن شراء حصص في نادٍ في إنجلترا، قبل أشهر، إذ حدد حدد شروطاً بأن يكون مقر الفريق في لندن ويرتدي اللون الأحمر، وذلك لأنه من مشجعي نادي أرسنال الإنجليزي والأهلي المصري حسبما قال في وقت سابق.

واستعان سري، بسلمى مشهور وهي صانعة محتوى ومقيمة في لندن، لمساعدته على تحقيق "حلمه"، وأجرت مشهور دراسات استمرت 7 أشهر بحثاً عن هذا النادي.

لم يصدق متابعو سري في بادئ الأمر فكرته، إلا أنه شارك لاحقاً فيديو وثّق فيه زيارته إلى عدة أندية بينها أرسنال، واستقر به الأمر بشراء أسهم في نادي داغنهام وريدبريدج في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، أدنى درجة محترفة في البلاد، وأصبح بذلك أحد ملاك النادي.

ولاقى ذلك دعماً كبيراً من متابعيه المصريين والعرب.

وقال سري بعد استحواذه على أسهم في النادي لسكاي سبورتس: "أنا متحمس كثيراً، وأشعر كأني طفل يلعب فيفا (لعبة على جهاز البلايستيشن) وفجأة أصبح الأمر حقيقياً"، مشيراً إلى أن لديه خططاً واستثمارات يمكن أن يقدمها للنادي، ليصبح الفريق "الأكثر شهرة"، ويدعمه المشجعون المصريون والعرب.

لكن الأمر انهار بسرعة بعد إقالة مشهور، إذ عزا بعض النشطاء قرار النادي إلى "دعمها للقضية الفلسطينية"، بينما انتقد البعض غياب حرية التعبير، إذ نشر أحد الحسابات: "لا تسمح لأحد بأن يخبرك بأن خارج مصر هناك الحضارة والحرية، كله واحد".

وقال سري في فيديو إعلان انسحابه من الاستثمار في النادي، إن "مشجعي النادي أرادوا تغيير إدارته"، لكن "الإدارة كان لها فشل تود أن تحمله لشخص ككبش فداء، لكي تخفي عيوبها واختياراتها ومشكلاتها"، وتابع أنهم وجودوا في مشهور فرصة لتحميلها المسؤولية وإقالتها.

وأوضح أن إقالة مشهور جاءت "بسبب مبادئها، والعنصرية لدى الجماهير، وهو أمر خضعت له الإدارة وحملتها كل المسؤولية بدون إنذارها وإعلامها، ودون اتفاق على أي قرارات يفترض أن أكون أنا على علم بها، خصوصاً فيما يتعلق بسلمى، وهو أمر لن أسكت عنه وحق سلمى لن يذهب، نحن اتخذنا كل الإجراءات القانونية التي يفترض أن نتبعها".

وقالت مشهور في ردها على إقالتها من المنصب إنها شعرت بـ "الصدمة"، وأضافت في فيديو عبر منصة إكس، أنها "اتهمت بأمور مهمة بالنسبة لها، كإنسانيتها ومبادئها" على حد وصفها.

وأشارت إلى أنها "تلقت تهديدات"، وأنها "في خطر ولا يمكنها الذهاب إلى أماكن معينة".

وأشارت إلى أنها "تعبت كثيراً" من العمل المتواصل على مدى أشهر على هذا المشروع، ومؤكدة أن أن المشروع سيستمر.

وأضافت: "إن كان لي حق قانوني سآخذه بالتأكيد، لأن ما حصل يضر بحياتي وسمعتي في إنجلترا وعملي في المستقبل".

وأظهرت مشهور عبر حسابها على منصة إنستغرام دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تستمر الحرب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتعرضت مشهور لهجوم من قبل بعض مشجعي النادي الإنجليزي حتى قبل إقالتها من منصبها، إذ أشار أحد مشجعي النادي في تغريدة له إلى أن مشهور أبدت "تفهما الكامل" لحركة حماس وأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وألقت باللوم على إسرائيل، معتبراً ذلك أمراً "مخزياً"، وقرر عدم الاستمرار في دعم النادي بسب ذلك.

بينما اعتبر نشطاء أخرون أن سري "استثمر في مكان دون أن يحترم قواعده" على الرغم من علم سري بها على حد تعبيرهم، معتبرين مشهور "مجرد موظفة".

وسري الذي يلقب نفسه بالماوريسيو، هو مؤسس قناة "ارزع" على يوتيوب الذي يتابعها أكثر من مليون مشترك، ومتخصصة في تحليل كرة القدم العالمية، بالإضافة إلى حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها نحو 5 ملايين متابع.

أما مشهور، فهي مقدمة برامج وناقدة رياضية متخصصة في كرة القدم، ضمن فريق قناة "ارزع"، ولعبت دوراً بارزاً في نشر الدوريات الأدنى في كرة القدم الإنجليزية بين الجماهير العربية.

وكونها متخصصة في الأندية الصغيرة في إنجلترا، نصحت مشهور، سري بالاستثمار في تلك الأندية بعيداً عن الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتحول الأمر إلى تحدّ استطاع تحقيقه أخيراً.