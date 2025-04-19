جدة : ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد في الأعوام الأربعة الماضية، للمرة الثانية هذا الموسم بعدما سجل السبت أسرع توقيت خلال فترة التجارب التأهيلية لجائزة السعودية الكبرى، الجولة الخامسة من البطولة العالمية.

وسجل فيرستابن 1:27.294 دقيقة متقدما بفارق 0.010 ثانية عن سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، في حين تعرض زميل الاخير متصدر ترتيب السائقين البريطاني لاندو نوريس لحادث أدى إلى توقف الفترة الثالثة لبعض الوقت بعد اشهار الأعلام الحمراء، ما سيجعله ينطلق من المركز العاشر.

وبدا "ماد ماكس" غير ملموس تحت الاضواء الكاشفة لحلبة الشوارع في جدّة، في رد فعل رائع للهولندي وفريقه ريد بول بعدما تعرضا لمشكلات جمّة في الجولة الماضية على حلبة الصخير البحرينية.

وهي المرة الثانية هذا العام يحقق فيها السائق ابن الـ 27 عاما أسرع توقيت في "امتحان" السبت بعد اليابان قبل أسبوعين، والمرة الـ 42 في مسيرته، على أمل أن يترجم تفوقه في سباق الاحد على غرار ما فعل على حلبة سوزوكا.

قال فيرستابن مبتسما "أنا سعيد جدا! لم أتوقع أبدا أن أكون من أوائل المنطلقين هنا".

وأضاف "أصبحت السيارة أكثر حيوية في الليل، أجرينا بعض التعديلات النهائية، وأصبحت القيادة أكثر متعة، وبدأت أشعر بتماسك السيارة".

وتابع "أعتقد أنه في سباق الغد، سيكون من الصعب البقاء على نمطهم (ماكلارين)، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

ويحتل فيرستابن المركز الثالث في ترتيب السائقين برصيد 63 نقطة، متأخرا بفارق 8 و5 نقاط عن سائقي مرسيدس كل من نوريس المتصدر ووصيفه بياستري تواليا.

وبدا فريق "الأسهم الفضية" غير ملموس خلال الفترتين الثانية والثالثة للتجارب الحرة في جدّة، إلّا انه وقع في المحظور بعد حادث نوريس في بداية الفترة الثالثة للتجارب التأهيلية حيث اصطدم بالحائط ما حال دون خوضه لهذه الفترة، قبل أن يفشل بياستري بفارق ضئيل أمام فيرستابن ما حال دون انطلاقه من المركز الاول للمرة الثالثة هذا الموسم بعد جائزتي الصين والبحرين.

وحلّ البريطاني جورج راسل (مرسيدس) رابعا متأخرا بفارق 0.113 ثانية عن فيرستابن، فيما أكمل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو والشاب المبتدئ الإيطالي أندريا أنتونيلي من مرسيدس المراكز الخمسة الأولى.

وحقق الإسباني كارلوس ساينس مفاجأة من العيار الثقيل بإيصال سيارته وليامس في المركز السادس في أفضل نتيجة له هذا الموسم، أمام كل من سائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، الياباني يوكي تسونودا (ريد بول)، الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) ونوريس.

في ما يأتي توقيت العشرة الأوائل في الفترة الثالثة من التجارب التأهيلية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:27.294 دقيقة

2. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:27.304 د.

3. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:27.407 د.

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:27.670 د.

5. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:27.866 د.

6. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:28.164 د.

7. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:28.201 د.

8. يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:28.204 د.

9. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:28.367 د.