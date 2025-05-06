إيلاف من الرياض: نظمت ڤوكس سينما، الذراع السينمائي المبتكر لماجد الفطيم والرائدة في مجال عرض الأفلام في الشرق الأوسط، أول سينما مون لايت تحت ضوء القمر في المملكة العربية السعودية. وأُقيمت الفعالية على سطح مبنى “مرايا” الشهير في محافظة العلا ذات الطبيعة الخلابة بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشكلت إحدى أبرز محطات مهرجان سماء العلا 2025. وقدمت “سينما ڤوكس مون لايت” تجربة سينمائية ساحرة في الهواء الطلق تحت سماء الصحراء المرصعة بالنجوم، واختُتمت فعالياتها بنجاح.

واستمتع الضيوف وسط الخلفية المذهلة لعجائب العلا القديمة بمزيج من الأفلام المختارة ومراقبة النجوم والأنشطة الترفيهية الحصرية في أجواء ليلية فريدة من نوعها ضمن إحدى أبرز الوجهات الثقافية في العالم. ووفر الموقع الفريد على سطح مبنى “مرايا” – أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم – تجربة تجمع بين التراث والمغامرة وسحر السينما، مما عزز مكانة ڤوكس سينما في صدارة مشهد الترفيه في المملكة.



وقال أنمار القرشي، الرئيس الإقليمي لماجد الفطيم للترفيه بالسعودية والبحرين: “نحن فخورون للغاية بإطلاق أول سينما مون لايت في المملكة في قلب العلا، وهو إنجاز يُضاف إلى مسيرتنا في إعادة تصور تجربة مشاهدة الأفلام في المملكة. وشكلت العلا بتاريخها العريق وجمالها الطبيعي منصة مثالية لهذه التجربة. كما عكست مشاهد منطاد ڤوكس المصمم خصيصاً وهو يحلق فوق سماء العلا شغفنا بتقديم لحظات ترفيهية لا تُنسى”.



وأُقيمت فعالية "سينما ڤوكس مون لايت" بين 18 و27 أبريل وشكلت واحدة من أبرز فعاليات مهرجان سماء العلا 2025. وتنوعت التجارب بين رحلات المناطيد فوق المعالم الأثرية ومشاهدة زخات الشهب ولقاءات المؤثرين وعروض الأفلام العالمية. وتماشى برنامج العروض مع ظواهر فلكية بارزة مثل ذروة شهب القيثاريات والقمر الجديد، مما وفر أجواءً مثالية لعشاق الفلك. وأضفى منطاد ڤوكس المميز لمسة بصرية ساحرة على أجواء المهرجان، حيث حلق يومياً فوق معالم العلا طوال فترة الفعالية التي استمرت 10 أيام.

وشكلت "سينما ڤوكس مون لايت" خطوة جديدة ضمن مساعي ڤوكس سينما لابتكار تجارب سينمائية غير تقليدية في المنطقة، وذلك من خلال الدمج بين الصالات الحديثة والعروض الخارجية والمواقع المميزة مثل سطح “مرايا”. وساهمت هذه الفعالية في ترسيخ مكانة ڤوكس كمزود سينمائي رائد وشريك رئيسي في التحول الثقافي ضمن رؤية السعودية 2030.



واستمتع الزوار بمقاعد مريحة وخيارات مأكولات ومشروبات متنوعة لتعزيز تجربتهم، وتم توفير معلومات الحجز وجدول العروض عبر موقعي ڤوكس سينما ومهرجان سماء العلا.