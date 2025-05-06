إيلاف من القاهرة: للمرة الأولى، تشارك المصورة الفلسطينية- المصرية راندا شعث بمعرض مستقل ضمن فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة (CPW)، الذي تنظمه فوتوبيا تحت شعار "اكتشاف المشهد"، برعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الثقافة في الفترة من 8 إلى 18 مايو.

ويقام المعرض الذي يحمل عنوان "القاهرة 90" في بيت باب اللوق بشارع الشيخ ريحان بوسط البلد، ويعرض 20 صورة فوتوغرافية توثق مظاهر الحياة المختلفة في القاهرة خلال فترة التسعينيات؛ لترصد لحظات فارقة من حياة القاهرة العاصمة قبل أن تمتد أطرافها ويحدث التمدد العمراني الكبير الذي تعيشه من بداية الألفية.

وتقول راندا شعث، والتي عملت خلال فترة التسعينيات مصورة لوكالة الصحافة الفرنسية في مصر وغزة وفي صحيفة الأهرام وكانت أول من شغل منصب رئيس تحرير الصور في صحيفة الشروق المصرية، إن اختيار "القاهرة 90 " لتكون الفكرة الأساسية التي ينطلق منها معرضها تعود إلى ارتباطها بفترة التسعينيات والتي مثلت قمة فترة عملها في الصحافة، وخلالها شاهدت عن القرب الكثير من التغيرات التي تحدث في العاصمة المصرية ورصدتها بعدستها مثل حفر مترو الأنفاق، وبناء المرحلة الثانية من كوبري أكتوبر، كما أن المجموعة التي تقدمها ترصد الحياة في بعض الأماكن التي لم تعد موجودة مثل المنطقة التي تقع خلف سور مجرى العيون الأثري- تضم الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر- وكذلك منطقة ماسبيرو التي تغير شكلها الآن.

وأضافت "شعث": "لا تعبر الصور التي اخترتها للمعرض عن النوستالجيا والحنين للتسعينيات لإن كل فترة بها الجيد والسيئ، لكنني شعرت أن في أسبوع القاهرة للصورة لا بد وأن أقدم فكرة عن القاهرة، وأنني أريد توثيق القاهرة التي أعيش فيها وأعرفها خاصة خلال تلك الفترة؛ الناس كما هي لكن التغيرات تحدث في الأماكن والملابس وطبيعة المهن وتفاصيل الحياة اليومية وهو ما حرصت على التقاطه وتوثيقه وإظهاره في المعرض".

وتقول مروة أبو ليلة، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة فوتوبيا: "مشاركة الفنانة راندا شعث بمعرض "القاهرة 90" إضافة هامة لأسبوع القاهرة للصورة، وقد سبق وشاركت معنا في الندوات وورش العمل، وسيمنح معرضها جمهور الحضور فرصة للتعرف عن قرب على رؤيتها الفوتوغرافية التي تمزج بين التوثيق الفني والإنساني.

راندا شعث مصورة فلسطينية مصرية وهي حاصلة على بكالوريوس دراسات الشرق الأوسط من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير صحافة وإعلام من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة، وعرضت أعمالها في عدة معارض ومؤسسات أجنبية، وقدمت أربع كتب "وطني على مرمى حجر" عام 1989، و يتناول الحياة اليومية في مخيم كندا للاجئين الفلسطينيين في مدينة رفح، وكتاب "مصر أم الدنيا" 1990، و يستعرض تاريخ وثقافة القاهرة على مدار 1300 عام، وتحت سماء واحدة" 2003 لتوثق مشاهد من الحياة في القاهرة، وفي عام 2020 قدمت سيرتها الذاتية ​"جبل الرمل" لتروي فيها رحلتها الشخصية والمهنية وتجاربها في التصوير والهوية.​

يشار إلى أن الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة أكثر من 20 معرضا فرديا وجماعيا لمجموعة من المصورين المحليين والدوليين المحترفين، والمؤسسات الدولية مثل World Press Photo ، Vogue، national geographic و Getty Images وذلك في 14 موقعا بمنطقة وسط البلد، كما يستضيف أسبوع القاهرة للصورة خلال فعالياته أكثر من 100 محاضرة وورشة عمل وعروض توضيحية مباشرة بمشاركة خبراء وفنانين عالميين بالتعاون مع عدد من السفارات منها الهولندية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والسويسرية والدانماركية والمركز الثقافي البريطاني والاتحاد الأوروبي.