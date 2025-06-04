إيلاف من الرياض: حققت إذاعة MBC FM إنجازاً إعلامياً جديداً من خلال كونها أول إذاعة سعودية تبث بشكل مباشر من قلب مهرجان ديزني الموسيقي الذي أُقيم في ديزني لاند باريس يوم 25 مايو. تميّزت هذه المبادرة بتغطية حصرية على مدار يومين من داخل أرض الفعالية، متوجةً بحضور إعلامي فريد من نوعه في قلب أحد أهم الوجهات الترفيهية العالمية.

وفي هذا السياق، قال زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في مجموعة MBC:

"تُعد ديزني لاند باريس واحدة من أكثر الوجهات الترفيهية شهرةً حول العالم، وقد أسعدنا التواجد هناك لدعم هذه المبادرة الموسيقية المميزة. وتأتي مشاركتنا هذه ضمن رؤيتنا المستمرة لتقديم تجارب ترفيهية عائلية ممتعة، تأكيداً على وعدنا الدائم في MBC FM بتقديم محتوى ترفيهي نوعي وهادف لمستمعينا في المملكة والمنطقة."



وشملت خطة التغطية الإعلامية الخاصة بـMBC FM باقة من البرامج المباشرة والمسابقات التفاعلية، حيث تم بث برنامج "صباحكم سعودي" مباشرة من ديزني لاند، لتعيش العائلات في المملكة الأجواء الحماسية للمهرجان لحظة بلحظة. كما تم إطلاق حملة مسابقات ترويجية قبل انطلاق الحدث بأسابيع، منحت خلالها ثلاث عائلات سعودية رحلة متكاملة لحضور المهرجان في باريس، شملت الإقامة والتنقلات والدخول إلى الفعاليات الترفيهية.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تؤكد مكانة MBC FM كإحدى أبرز المحطات الإذاعية في المملكة والمنطقة، وحرصها المستمر على نقل المستمعين إلى قلب الحدث أينما كان، من خلال تغطيات مباشرة وشراكات عالمية، تعزز من تجربة الاستماع وتضيف بُعداً دولياً للمحتوى الترفيهي العائلي.