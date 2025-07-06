إيلاف من بيروت: أطلقت الفنانة المصرية رنا سماحة أغنيتها المصورة الجديدة "الهونولولو"، عبر قناة "لايف ستايلز ستوديوز" على موقع يوتيوب، بعد سلسلة منشورات تشويقية على حساباتها الرسمية.

تندرج الأغنية ضمن اللون الغنائي الرومنسي الإيقاعي، وتمتاز بإيقاع "المقسوم" وتوزيع موسيقي عصري نفّذه مصطفى غانم، فيما كتب الكلمات إسلام الجريني ولحّنها محمد مصطفى. واعتُمد في النص على مفردات عامية خفيفة تدور حول قصة إعجاب رومنسية، ما يندرج ضمن أسلوب "السهل الممتنع" بحسب توصيف النقاد.

جاء الكليب من توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وصُوّر في مواقع طبيعية بلبنان، حيث ظهرت سماحة بعدة إطلالات شبابية في مشاهد مليئة بالألوان والحركة الراقصة، بما يعكس المزاج الإيجابي للأغنية.

وفي تصريح مقتضب، أعربت رنا سماحة عن سعادتها بالتجربة، مشيرة إلى أن النص الغنائي "جذبها بشدة"، وأن العمل يمثّل خطوة جديدة في مسيرتها.

تُعد "الهونولولو" التعاون الأحدث لسماحة مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، في سياق توجهها نحو أعمال مصوّرة تركّز على الأجواء الخفيفة والإيقاعية.