

إيلاف من واشنطن: أثارت الصحفية الأميركية ميغين كيلي جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها بشأن حضور الممثلة الشابة سيدني سويني لحفل زفاف رجل الأعمال جيف بيزوس وشريكته الإعلامية لورين سانشيز، الذي أقيم مؤخراً في مدينة فينيسيا الإيطالية.

وفي حلقة من برنامجها The Megyn Kelly Show، تساءلت كيلي، البالغة من العمر 54 عامًا، عن خلفية دعوة سويني، مشيرة بطريقة مثيرة للجدل إلى أن مظهرها الجسدي قد يكون سبب حضورها الحفل، قائلة إن "سيدني سويني أصبحت حديث المدينة هناك بسبب صدرها العامر"، وفق تعبيرها. وأضافت: "كيف وصلت إلى هناك؟".

وتابعت كيلي أن من المنطقي أن تتم دعوة الأصدقاء المقربين أو شركاء العمل القدامى، لكنها لم تجد تفسيرًا منطقيًا مباشراً لدعوة سويني، خصوصًا وأنها لا تُعرف بارتباط شخصي مباشر مع بيزوس أو سانشيز.

لكن، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك بوست عبر قسمها الترفيهي Page Six، فإن مشاركة سويني في فيلم جديد من إنتاج شركة Amazon MGM Studios قد تكون الدافع وراء دعوتها إلى الحفل الفاخر. وأوضح مصدر للصحيفة أن الممثلة "ليست صديقة لأي من العروسين"، لكنها حضرت "لتقديم فروض الاحترام للرئيس"، في إشارة إلى بيزوس، في ما وصفه المصدر بأنه تقليد يشبه أيام هوليوود القديمة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي سويني، البالغة من العمر 27 عامًا، بشأن تصريحات كيلي.

وقد جذبت نجمة مسلسل Euphoria الأنظار خلال الاحتفالات التي استمرت ثلاثة أيام في فينيسيا، حيث ظهرت بعدد من الإطلالات الراقية، من بينها فستان وردي من تصميم أوسكار دي لا رنتا خلال مراسم الزفاف، وآخر أسود من توقيع جاليا لاهاف خلال السهرة الختامية.

وشوهدت سويني وهي تتفاعل مع عدد من المشاهير، من بينهم نجم كرة القدم الأمريكية المعتزل توم برادي والممثل أورلاندو بلوم، في مشاهد تناقلتها وسائل الإعلام والمواقع المختصة بأخبار المشاهير.

وقد ضمت قائمة الضيوف نخبة من أبرز الشخصيات العالمية، من بينهم الإعلامية أوبرا وينفري، ليوناردو ديكابريو، وأفراد من عائلة كارداشيان.