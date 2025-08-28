إيلاف من مدريد: ما هي الأموال التي جنتها شاكيرا من جولة "النساء لا يبكين Las Mujeres Ya No Lloran العالمية"؟ وكم عدد التذاكر التي باعتها؟ والأهم من ذلك.. هل لهذا التوهج علاقة ما بانفصالها عن جيرارد بيكيه نجم البارسا السابق؟

منذ انطلاقتها في فبراير (شباط) 2025 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، تطورت "جولة النساء لا يبكين Las Mujeres Ya No Lloran العالمية" لتصبح ظاهرة عالمية.

Las Mujeres Ya No Lloran 💎 Las Mujeres Facturan 💲 #LMYNLWorldTour 🇨🇱🐺💎 pic.twitter.com/8EJiXEi6CL — lobadomesticada (@d0mesticada) April 5, 2025

عندما أطلقت شاكيرا عبارة ""النساء لم يعدن يبكين، النساء يدفعن الفاتورة" بدت وكأنها سخرية جريئة ووقحة من كسر القلب. والآن، في عام 2025، تحولت هذه الكلمات إلى واقعٍ أكبر مما توقعه أحد، ويبدو أن هذه الكلمات أتت عقب الانفصال عن "الخائن" جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق.

ألبومها الجديد "Las Mujeres Ya No Lloran" يُعيد إحياء عصرها الفني، وقد أطلق جولة عالمية تُعيد صياغة مشهد صناعة الموسيقى. ما بدأ كعودة هو الآن من أكثر القصص الفنية والمالية إثارةً في هذا العقد.

مبيعات قياسية وإيرادات تاريخية

منذ انطلاقها في فبراير (شباط) 2025 في ريو دي جانيرو، تطورت جولة شاكيرا لتصبح ظاهرة عالمية، وقد بيعت أكثر من 2.5 مليون تذكرة في جميع أنحاء الأمريكتين، وحققت العروض الأميركية وحدها ما يقرب من 250 مليون دولار.

وقد دفع هذا التوهج الفني شاكيرا إلى دائرة النخبة، لتصبح من بين أعلى 30 جولة من حيث الإيرادات في العقد الأخير، وضمن لها المركز الأول في تصنيفات نهاية العام لمجلة Billboard Boxscore.

لم تكن أميركا الوسطى واللاتينية أقل إثارة. ففي مدينة مكسيكو، ستجذب عروضها التي نفدت تذاكرها بالكامل، ما يقرب من نصف مليون متفرج، وهو إنجاز لم يحققه أي فنان لاتيني آخر.

وتشير تقديرات الصحافة المكسيكية إلى أنها حققت بالفعل حوالي 430 مليون بيزو (حوالي 30 مليون دولار أميركي)، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم قبل انطلاق الجولة.

وفي المجمل، تجاوزت إيرادات الجزء اللاتيني من المهرجان حاجز الـ100 مليون دولار، ومع بقاء عشرات العروض، تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات العالمية سيتجاوز 300 مليون دولار.

حجوزات الفنادق 200 %

لا يقتصر تأثير شاكيرا على مبيعات التذاكر فقط. فكل محطة في جولتها تُحدث ارتدادات اقتصادية. ففي مدن مثل شارلوت وأرلينغتون وديترويت، ارتفعت حجوزات الفنادق بأكثر من 200%.

وشهدت المطاعم والحانات والمتاجر المحلية القريبة من أماكن الفعاليات ازدحامًا كبيرًا في ليالي السنة. وقد تجاوز التأثير الثانوي للإيرادات 100 مليون دولار في جميع المدن الأميركية، وفقًا للمنشورات.

في المكسيك، الأمر مشابه. فالفنادق المزدحمة، والحياة الليلية، ومبيعات البضائع القياسية، حولت حفلاتها إلى مهرجانات حضرية ضخمة. وبالنسبة للعديد من الوجهات، يعد عرض شاكيرا طفرة اقتصادية قصيرة الأجل.

وفي دول مثل كولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، وأوروغواي، أصبحت جولة "Las Mujeres Ya No Lloran" هي الحدث الرئيسي لعام 2025.

شاكيرا.. تواصل بين الأجيال

تروي الأرقام جزءًا من القصة، لكن الموجة الثقافية الفنية التي تعيشها شاكيرا قد تكون أكثر أهمية. بعد قرابة عقد من جولتها العالمية الأخيرة، يصطحب محبوها، الذين نشأوا على موسيقاها، أطفالهم معهم، وينظمون حفلات غنائية جماعية في الملاعب لأجيال متعددة.

أوروبا وآسيا في الأفق

وهذه ليست سوى نقطة منتصف الطريق. مع تسجيل جولات الأمريكتين أرقامًا قياسية جديدة، تشير جميع الدلائل إلى توسعها في أوروبا وآسيا عام 2026. لطالما استقطبت شاكيرا حشودًا غفيرة من القارتين، والطلب يتزايد بالفعل. سيحدد توافر الملاعب الضخمة حجم الحدث، لكن الزخم الحالي يوحي بجولة أخرى من الملاعب التي تمتلئ عن آخرها.