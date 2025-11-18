إيلاف من ميامي: ضمن فعاليات مؤتمر سوكر إكس ميامي العالمي، تم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين شركة جي إكسبو السعودية وشركة سوكر إكس المملوكة لشركة داجروزا كابيتال بارتنرز ذات المسؤولية المحدودة (DCP)، لتكون الرياض الوجهة المقبلة التي تستضيف النسخة الأولى من هذا الحدث العالمي في المملكة العربية السعودية.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة ميامي بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة (DCP) السيد جوزيف داجروزا الابن، والشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة جي إكسبو الأستاذة غادة الراشد، وعدد من القيادات في الجانبين.

وأكدت الأستاذة غادة الراشد أن توقيع الاتفاقية يُمثّل خطوة محورية في مسيرة شركة جي إكسبو، مشيرةً إلى أن تنظيم النسخة الأولى من سوكر إكس الرياض يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة من كبرى المؤسسات الدولية في قطاع الرياضة.

وقالت: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي تتويجًا لخبرة جي إكسبو الممتدة لأكثر من عشر سنوات في تنظيم وإدارة الفعاليات والمعارض داخل المملكة وخارجها، ونسعى من خلالها إلى تقديم تجربة رياضية واقتصادية استثنائية تجمع بين الرياضة، والأعمال، والاستثمار، وتُظهر للعالم ما تمتلكه المملكة من إمكانات تنظيمية وبنية تحتية متقدمة.”

وأضافت الراشد: “من هذه اللحظة بدأنا العمل على خطة شاملة لإعداد النسخة السعودية من الحدث، تشمل تصميم البرنامج، والجلسات الحوارية، والمعرض المصاحب، وتجربة الزوار. رؤيتنا أن تكون نسخة سوكر إكس الرياض منصة تعكس التحول الكبير الذي تشهده المملكة في قطاع الرياضة، وتواكب تطلعات رؤية سمو ولي العهد – حفظه الله – التي جعلت من الرياضة محورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 محطة فارقة تثبت جاهزية المملكة لتنظيم أكبر الأحداث العالمية.”

من جانبه، عبّر السيد جوزيف داجروزا الابن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داجروزا كابيتال بارتنرز ذات المسؤولية المحدودة (DCP)، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جي إكسبو، مؤكداً أن اختيار الرياض جاء نتيجة دراسة دقيقة لما تشهده المملكة من تطور متسارع في قطاع الرياضة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية.

وقال: “شراكتنا مع جي إكسبو تمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية، ونحن على ثقة بأن النسخة السعودية ستكون من أكثر النسخ تميزًا في تاريخ سوكر إكس من حيث التنظيم والمحتوى والتأثير.”

ويهدف هذا التعاون إلى نقل خبرة سوكر إكس العالمية إلى السوق السعودي، وتمكين جي إكسبو من تقديم نموذج احترافي جديد في تنظيم المؤتمرات والمعارض الرياضية داخل المملكة، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير قطاع الرياضة وتعزيز مكانة الرياض كوجهة إقليمية رائدة في استضافة الفعاليات الدولية.

يُذكر أن سوكر إكس تُعد من أعرق الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة كرة القدم، إذ تأسست عام 1995 واستضافت فعالياتها السابقة في مدن كبرى مثل لندن، مانشستر، ميامي، القاهرة وأبوظبي، فيما تُعد جي إكسبو شركة سعودية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، تمتلك خبرة تتجاوز عقدًا من الزمن في تنفيذ مشاريع وطنية ودولية كبرى.