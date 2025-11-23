إيلاف من الرياض: يواصل احتفال نور الرياض 2025 استقبال زوّاره من العائلات والأطفال عبر مجموعة من التجارب الفنية والأنشطة التفاعلية المخصّصة لهم، والمقامة في عدد من المواقع، أبرزها مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومحطة قصر الحكم ، ومحطة stc، ضمن فعاليات النسخة الخامسة المقامة تحت شعار “في لمح البصر”.

ويقدّم الاحتفال في نسخته الخامسة أنشطة عائلية متنوعة تجمع بين الفن والمرح، ويمنح الأطفال مساحة للتعلم والاكتشاف من خلال الضوء، حيث تم تصميم الأنشطة لتعزيز الإبداع وتنمية الفضول لديهم في أجواء آمنة وممتعة.

فعاليات عائلية يومية حتى 6 ديسمبر (كانون الأول)

يقدّم احتفال نور الرياض برنامجًا يوميًا متنوعًا للعائلات في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي حتى 6 ديسمبر، من بينها عرض “انسيابية الحرير” الذي يُقام يوميًا عند 7 مساءً و9 مساءً، حيث يوفّر تجربة بصرية حيّة تمزج حركة الإضاءة بانسيابية تحاكي خفة الحرير، ما يضفي على المكان أجواء ساحرة تناسب جميع أفراد العائلة.

كما يشهد المركز عرض “نوافذ الضوء” يوميًا من 7 مساءً حتى 9 مساءً، وهو عرض بصري يعتمد على تكوينات ضوئية حديثة تقدّم تجربة تفاعلية مميزة للمشاهدة العائلية.

وينتظر زوار محطة stc أنشطة متنوعة منها "الرسم في الهواء: التشكيل بالقلم ثلاثي الأبعاد"، يوميًا عند الساعة 6 مساءً، والتي تتيح للمشاركين تجربة فنية مبتكرة باستخدام قلم ثلاثي الأبعاد لرسم أشكال في الفضاء.

وفي قصر الحكم، يحظى الزوّار بفعالية “قصص في الظلال: مسرح الظلال”، وهي عروض تفاعلية يومية تمنح الأطفال تجربة مسرحية مشوّقة تُوظّف فنون الظل والضوء بطريقة تُشجّع الخيال وتدفعهم لصناعة حكاياتهم الخاصة.

ورش وأنشطة للأطفال

وتتضمن فعاليات احتفال نور الرياض أيضًا سلسلة من الأنشطة اليومية عند الساعة 6 مساءً، صُممت خصيصًا لتقديم تجربة تعليمية ممتعة للصغار، وتشمل: فعالية “لوّن واحتك”: ورشة تتيح للأطفال ابتكار واحتهم الخاصة باستخدام الألوان والضوء، و “الجداريّة المضيئة: أضئ سماء ليلتك”: يشارك فيه الأطفال في إنشاء جداريّة ضوئية تفاعلية، ونشاط “قصص في الرمل: الرسم بالضوء”: تجربة تجمع بين الرمل والضوء تتيح للصغار سرد قصصهم بطريقة فنية مبتكرة، حيث تقدّم هذه الأنشطة تجربة عائلية متكاملة، حيث يمكن للأطفال المشاركة في الورش بينما يستمتع الأهالي بالأعمال الفنية المحيطة ضمن مسار نور الرياض.

وتمثّل الفعاليات العائلية عنصر جذب رئيسي، إذ تتيح لهم قضاء وقت ممتع يجمع بين الفن والتجارب التفاعلية المخصصة للصغار.

يذكر أن احتفال "نور الرياض" بنسخة هذا العام يشهد وجود 60 عملاً فنيًا موزعًا على ستة مواقع في العاصمة، بمشاركة فنانين محليين ودوليين، وتستمر فعالياته حتى 6 ديسمبر (كانون الأول)