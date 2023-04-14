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ندخل في الثلث الأخير من الشهر الفضيل آملين أن نخام كل يوم من أيام صومنًا بإفطار شهي. طبقنا الرئيسي اليوم هو الدجاج على الطريقة الصينية، بصلصة حامضة وحلوة في آن. أما السلطة بمؤلفة من السباخ صغيرة الحجم والتفاح والأناناس، فيما نختم بتشيز كايك الأناناس.

الدجاج بالصلصة الصينية (Chicken Sweet & Sour)

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من صدر الدجاج المسحب المقطع مكعبات

حبتان من الفلفل الأحمر مقطعتان مكعبات

حبتان من الفلفل الأصفر مقطعتان مكعبات

حبتان من الفلفل الأخضر مقطعتان مكعبات

حبّتان كبيرتان من البصل مقطّعتان جوانح كبيرة

فصّان من الثوم مهروسان

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

بصلة وسط مقطعة مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة من الخلّ الأبيض

ملعقة كبيرة من السُكر البنيّ

4 ملاعق كبيرة من كاتشاب الطماطم

ملح بحسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من صلصلة الصويا

4 ملاعق كبيرة من مسحوق نشاء الذرة

نصف كوب من الماء الدافئ

ربع كوب من الماء البارد

مكعّب من مرق الدجاج

علبة من الأناناس المعلب

كوب من عصير الأناناس

ملعقة صغيرة من خميرة الخبز (بايكينغ باودر)

3 ملاعق من الدقيق

فلفل أسود

ملعقة صغيرة من زيت السمسم

زيت نباتي للقلي

سمسم وبصل أخضر وكاجو محمص للزينة

طريقة التحضير

نتبّل الدجاج بالملح والفلفل والأسود

في وعاء عميق، نخلط 3 ملاعق من الدقيق وملعقتين من النشاء ونصف ملعقة من الفلفل الأسود مع الماء البارد

نخفق حتى نحصل على خليط متجانس

ننقع قطع الدجاج في هذا الخليط ونتركه في الثلاجة ساعة كاملة

في وعاء، نخلط الكاتشاب والخل والسكر البني والصويا وملعقة من النشاء والملح والفلفل الأسود وملعقة من زيت السمسم

نذيب مكعب مرق الدجاج في الماء الدافئ، ونضيف إليه الخليط السابق

في قدر على النار، نسخن 3 ملاعق من الزيت النباتي لنقلي البصل المفروم حتى يذبل

نضيف إليه الثوم المهروس والزنجبيل المبشور

نقلّب قليلاً ثم نضيف خليط الكاتشاب والخل والسكر البني

نتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود ثم نقليه في زيت كثير حتى يُصبحَ ذهبيّاً ونضيفه فوراً فوق الصلصة التي حضرناها ونضع الكل على النار 5 دقائق

نزيد قطع الأناناس وعصير الأناناس

في طبق التقديم، نضع خليط الدجاج والصلصة ونزين بالسمسم والبصل الأخضر المقطع والكاجو

يقدم مع الأرز الأبيض

سلطة السبانخ والتفاح والأناناس والكرانبيري

المكونات والمقادير

كوبان من السبانخ صغيرة الحجم Baby Spinach

نصف كوب من شرائح التفاح

نصف كوب من شرائح الأناناس المقطعة

ربع كوب من الطماطم الكرزية

ملعقتان كبيرتان من الكرانبيري المجفف

ربع كوب من اللبن الزبادي

ربع كوب من عصير الأناناس

ملعقتان كبيرتان من المايونيز

ملعقتان كبيرتان من جبن البارميزان

ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، نحضر الصلصة بخلط اللبن الزبادي والمايونيز ثم نضيف عصير الأناناس وجبن البارميزان المبشور، ونضيف الملح والفلفل الأسود

في وعاء التقدي، نرصف أوراق السبانخ الصغيرة والتفاح والأناناس والطماطم الكرزية

نضيف الصلصة ونزين بحبات الكرانبيري المجففة

"تشيز كايك" بالأناناس

المكونات والمقادير

علبة ونصف من بسكويت القمح (Digestive) المطحون

نصف كوب من الزبدة السائلة

كوب من الجبنة القشدية

علبة قشدة جاهزة

نصف كوب من السكر الناعم

علبة أناناس كبيرة

3 موزات مقطعة شرائح

علبة سلطة الفاكهة المشكلة

علبة جيلو بنكهة الأناناس

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين

طريقة التحضير