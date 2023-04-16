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في اليوم الخامس والعشرين من رمضان المبارك، نجم مائدة الإفطار هو طبق الأرز الأصفر بالزعفران، وبجانبه طبق سلطة الشمندر بالطحينية، وأخيرًا الحلى مهلية بالحلاوة الطحينية.

الأرز الأصفر بالزعفران

المكونات والمقادير

دجاجة كاملة مقطعة

ماء لسلق الدجاج ( عود كرفس، بصلة، جزرة، قشرة ليمونة 7 حبات من الهيل)

كوبان ونصف من الأرز البسمتي المغسول

3 أكواب من الماء المغلي لطبخ الأرز

قشرة برتقالة مغسولة ومقطعة شرائح طولية

بصلة وسط مقطعة الى مكعبات صغيرة

جرزة مقطعة شرائح طولية

نصف كوب من الملفوف مقطع شراىح طولية رفيعة جدا

نصف كوب من الرمان المجفف

نصف كوب من المكسرات المقلية (فستق حلبي ولوز وكاجو)

ملعقتان كبيرتان من الزبدة السائلة

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران مذابة في نصف كوب من الماء

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة الخاصة بالدجاج

رشة من جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

ملعقتان من الدقيق

ملعقتان من الزبدة

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

في قدر على النار نضع مقدارا كافيا من الماء لسلق الدجاج ونضيف المطيبات المذكورة اعلاه

عندما تغلي الماء نضيف قطع الدجاج لتنضج وبعدها نرفع القطع من الماء نملحها ونبهرهاونضعها في صينية وندهنها بالزبدة السائلة للتحمير قبل ان نقدمها فورا

في قدر نضع الزيت ليسخن ونقلي المكسرات للتتحمر وتاخذ لونا ذهبيا جميلا نرفعها ونضعها جانبا

نضيف البصلة الى القدر نقلبها قليلا لتذبل ثم نضيف الجزر والملفوف وقشرة البرتقال والتوت المجفف والرمان و ونضيف الارز

نقلب قليلا ثم نضيف البهارات وبعدها نصب الزعفران المنقوع فوق الارز واخيرا ماء سلق الدجاج ما يعادل لكل كوب من الأرز

كوب ونصف من ماء سلق الدجاج نتركه يغلي 5 دقائق على نار عالية ثم نخفف النار ونترك الارز

لينضج على مهل على نار خفيفة

في قدر صغيرة نسخن ملعقتين من الزبدة مع ملعقتين من الدقيق، ثم نضيف كوبين من ماء سلق الدجاج والملح والفلفل الأسود

نستمر بالتحريك حتى يصبح لدينا صلصة سميكة

نحمر قطع الدجاج في الفرن

في طبق التقديم، نضع الأرز وفوقه قطع الدجاج والمكسرات تقدم الى جانب الصلصة



سلطة الشمندر بالطحينة

المكونات والمقادير

كوبان من الشمندر المسلوق مقطع مكعبات

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم

ربع كوب من حبوب الرمان

كوب من الطحينة

نصف كوب من اللبن الزبادي

فصان من الثوم مهروسان

عصير ليمونة

ربع ملعقة صغيرة من الكزكون

ملح بحسب الرغبة

ماء لتخفيف الصلصة اذا كانت سميكة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، نخلط الطحينة مع اللبن الزبادي والليمون والملح والثوم والكمون حتى يصبح الخليط متجانسا

في طبق التقديم، نصب صلصة الطحينة ونوزع فوقها الشمندر المقطع ثم البقدونس والرمان



المهلبية بالحلاوة الطحينية

المكونات والمقادير

ليتر من الحليب السائل

5 ملاعق طعام من دقيق نشاء الذرة

ثلاثة ارباع كوب من السكر

ملعقتا طعام من ماء الزهر

نصف كوب من الحلاوة الطحينية

ربع كوب ماء لتذويب دقيق النشاء

فستق حلبي وحلاوة طحينية للزينة

طريقة التحضير