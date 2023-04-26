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إيلاف: اليك طريقة عمل برجر الدجاج بوصفة سهلة وسريعة.

المقادير:

قطعة برجر دجاج

1 بيضة

1 خبز هامبورجر

1 شريحة جبن

خس

طماطم

مايونيز

ملح وفلفل.

طريقة العمل: تُطهى شريحة الدجاج على شواية أو في مقلاة حتى تنضج بالكامل. تقلى بيضة في مقلاة منفصلة للوصول إلى النضج المطلوب.

نحمص خبز الهامبرجر ونضيف الجبن والخس والطماطم.

ينشرنشر المايونيز على شريحة الخبز العلوية.

توضع شريحة الدجاج المطبوخة على القاع ويضاف الملح والفلفل حسب الرغبة.

يوضع فوقها البيض المقلي وتغلف بشريحة الخبز العلوية على البيضة