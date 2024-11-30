إيلاف من نيويورك: كشف أحد الخبراء عن الأطعمة التي لا ينبغي أبدًا إعادة تسخينها بسبب المخاطر الصحية التي تشكلها.

تحتوي السبانخ، وفقًا لأخصائية التغذية هاريني بالا، على نترات، وتزداد مستوياتها مع الطهي، كما أظهرت الدراسات.

وعند درجات حرارة عالية - مثل عند إعادة تسخين الخضروات الورقية - تتحول النترات إلى نيتروزامين، وهو مركب مرتبط بالسرطان.

وفي مقطع فيديو على تيك توك حقق أكثر من 149 ألف مشاهدة، حث بالا الناس على عدم إعادة تسخين السبانخ، بل تناولها فور طهيها، مدعيا أن المركبات الموجودة في الخضار المعاد تسخينها "سامة".

عند إعادة تسخين الشاي، تتحلل خصائصه المضادة للأكسدة بينما يرتفع مستوى التانين، الذي يساهم في الطعم المر. كما زعم بالا أن أي "بكتيريا كامنة" في الشاي ستصبح "نشطة" عند إعادة تسخينه، مما يشكل خطرًا صحيًا على المستهلكين.

وحذرت أخصائية التغذية أيضًا من إعادة تسخين الأرز، وأضافت بالا أن النشا مفيد لإعادة تسخينه طالما يتم تخزينه في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة خلال ساعتين من طهيه.

وحذرت من أن الانتظار لمدة أطول من ساعتين لتخزين الطعام يزيد من خطر تكاثر البكتيريا الخطيرة في الطعام.

"ولكن إذا كنت تقوم بطهي الأرز في الصباح وتخزنه في الثلاجة ليلاً لتناوله في اليوم التالي، فهناك احتمال كبير لتكوين البكتيريا الشمعية"، وهي نوع من البكتيريا التي تؤثر عادة على الأطعمة النشوية وتؤدي إلى التسمم الغذائي، وغالبا ما يشار إليها باسم " متلازمة الأرز المقلي "، وهو مرض خطير أدى إلى الوفاة في حالات نادرة .

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، هناك ما يقدر بنحو 63400 حالة تسمم من هذه البكتيريا كل عام، وتشمل الأعراض عادة تقلصات المعدة والغثيان والقيء والإسهال والحمى.