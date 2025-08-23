إيلاف من الرياض: لأسباب بقوة البروتوكولات والإجراءات الخاصة بخلوها من فيرس أنفلونزا الدجاج، وكذلك مراعاة الذبح وفقاً للشريعة الإسلامية بناء على تعليمات جهات الاستيراد، اكتسحت البرازيل الأسواق الخليحية في تصدير الدجاج والبيض، وتحديداً السوق السعودي، والسوق الإماراتي، فضلاً عن الأسواق العربية عموماً، وعلى رأسها العراق، كما أن الدجاج البرازيلي يعد مناسباً للذائقة العربية بالنظر إلى نوعية الغذاء الذي يتناوله.

وتُعد البرازيل مصدرًا عالميًا رئيسيًا للدجاج، حيث تدر عائدات بمليارات الدولارات سنويًا، فقد إجمالي عائدات التصدير قرابة 10 مليارات دولار أميركي في عام 2024، و4.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، وفقًا لمصادر من موقع "ذا بولتري سايت".

ويعود نجاح هذه الصناعة إلى قدرتها على البقاء خالية من إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة، مما يسمح بتحقيق أحجام مبيعات عالية ومستدامة ونمو ثابت في الإيرادات على الرغم من تقلبات الطلب من الأسواق الرئيسية.

ومن بين الوجهات الرائدة للدجاج البرازيلي خلال الصين (46.400 طن متري)، والمملكة العربية السعودية (40.500 طن متري)، والإمارات العربية المتحدة (32.200 طن متري)، واليابان (29.800 طن متري)، وجنوب أفريقيا (27.200 طن متري)، والفلبين (25.100 طن متري)، والاتحاد الأوروبي (23.000 طن متري)، والمكسيك (20.400 طن متري)، والعراق وكوريا الجنوبية (كل منهما 14.900 طن متري).

وكانت المصادر الرئيسية لمنتجات الدجاج المصدرة من مدن وولايات البرازيل، هي بارانا (40% من إجمالي الشحنات)، وسانتا كاتارينا (22%)، وريو غراندي دو سول (13%).

وحققت التجارة إيرادات في مارس (آذار) بلغت نحو 890 مليون دولار أميركي، وهو ما يزيد بنسبة 18% عن المستوى الذي تحقق في نفس الشهر من عام 2024، أي أن الدخل السنوي لخزينة البرازيل من تصدير الدجاج يصل إلى نحو 10 مليار دولار.

كما بلغت شحنات البرازيل من منتجات البيض الطازجة والمصنعة 3770 طنًا متريًا، بزيادة تزيد عن 340% في مارس (آذار) من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من عام 2024. وبحسب ABPA، ارتفعت الإيرادات من التجارة بنحو 380% على أساس سنوي. وكانت الولايات المتحدة الوجهة الرائدة للمنتجات البرازيلية، حيث بلغ حجمها 2705 أطنان مترية، أي ما يعادل 3.5 مرات أعلى من رقم العام الماضي.

قال سانتين إن هذا التطور الإيجابي للبرازيل جاء نتيجةً لفتح الولايات المتحدة سوقها مؤخرًا أمام البيض البرازيلي المُستخدم في الأغذية المُصنّعة. وأكد أن الزيادة الأخيرة في التجارة الخارجية لا تؤثر على العرض في السوق المحلية.

ومن الدول الأخرى التي استوردت كميات كبيرة من البيض البرازيلي خلال الإمارات العربية المتحدة (1,422 طنًا متريًا)، وتشيلي (1,182 طنًا متريًا)، واليابان (846 طنًا متريًا)، والمكسيك (576 طنًا متريًا).

وباستثناء الإمارات، استوردت كل من هذه الوجهات كميات أكبر من البيض مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، مع انفتاح السوق المكسيكية مؤخرًا على هذه التجارة. ومن المتوقع أن تبلغ صادرات البرازيل من البيض 4,388 طن متري بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 97% على أساس سنوي، كما سترتفع الإيرادات بنسبة 116%.