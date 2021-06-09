قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يعتبر فندق ريكسوس باب البحر، وجهة الإقامة الشاملة الوحيدة في رأس الخيمة والواقعة على شواطئ الخليج العربي.

ويرحّب الفندق، الذي يبعد ساعة واحدة بالسيارة عن دبي، بضيوفه وسط أجواء هادئة وبعيدة عن صخب المدينة ليستمتعوا بتجارب مميزة تعكس أرقى مفردات الضيافة التركية والخدمة الفاخرة والمنشآت الراقية. ويقدم الفندق تجارب تلائم مختلف الأعمار، إذ يمكن للكبار الاسترخاء على الشاطئ أو في أفيتان سبا، أكبر منتجع صحي في رأس الخيمة، كما يضمن حصول الصغار على أوقات مفعمة بالمرح والتسلية في نادي ريكسي كيدز للأطفال، وتينز كلوب لعشاق الألعاب اليافعين، اللذين يقدمان تجربة جديدة حافلة بالتشويق عبر مجموعة من الأنشطة وساحات الألعاب والورش الترفيهية.

وإلى جانب ذلك، يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية الداخلية والخارجية، مثل التمارين الرياضية المائية وركوب ألواح التجذيف ولعبتي البلياردو ورمي السهام في الصالات الداخلية وغيرها الكثير بدون أي تكاليف إضافية.

وبعد يوم حافل بالتجارب المسلية تحت أشعة الشمس الدافئة، يمكن للضيوف تذوق مجموعة واسعة من أشهى الوجبات العالمية، سواء كانوا بجانب حوض السباحة أو على الشاطئ أو في أي من مطاعم الفندق، من خلال ما يقدمه المنتجع من أطايب المأكولات التركية والآسيوية ومختلف المطابخ العالمية، مع أكثر من 100 نوع من المشروبات غير المحدودة. ولا تتوقّف التجارب المذهلة عند هذا الحد، إذ يحلو ختام الأمسية مع مجموعة فريدة من أرقى العروض الموسيقية والمسرحية العالمية والتي تقدمها مواهب فنية من مسارح ويست إند الشهيرة في لندن.



ويتيح الفندق لزواره الاستمتاع بشاطئ رملي مُمتد على طول 450 متراً، فضلاً عن مرافقه التي تشمل 14 مطعماً وركناً للمشروبات، وثمانية أحواض سباحة بما في ذلك حوض سباحة مخصص للبالغين فقط ومنتزهاً مائياً مميزاً للأطفال، ما يضمن للضيوف إقامةً مفعمة بالهدوء والترفيه على اختلاف أذواقهم وتفضيلاتهم.

