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إيلاف: حظيت تصاميم القطع الجلدية المميزة لـ "مون بلان" بلمسات فنية أصيلة من "ميزون كيتسوني"، علامة الأزياء والموسيقى واللايف ستايل المعروفة عالمياً.

وتمزج تشكيلة "مون بلان × ميزون كيتسوني" الراقية والجديدة بين الخطوط الأيقونية للقطع الجلدية من "مون بلان" مع الأسلوب العفوي والفضولي الذي يميز فن الحياة من "كيتسوني". وبتصنيعها من جلد سافيانو المطبوع مع تصميم مستحدث لطبعة "كامو فوكس" المميزة لدار "ميزون كيتسوني"، تضم التشكيلة مجموعة مختارة من المنتجات الجلدية بأنماط مختلفة، وأكسسوارات وحزام مصمم للمبدعين الشجعان الذين يعبرون عن أنفسهم بطرق فردية ومبتكرة.

وتعتبر Kiteuné – وتعني fox باللغة اليابانية – بمثابة رمز للتنوع الذي يمتلك – وفقاً للأسطورة – القدرة على تغيير مظهره، تماماً مثل "كيتسوني". ورسّخت العلامة التجارية اسماً لنفسها من خلال تكييف إبداعاتها وفقًا للإلهام المتغيّر باستمرار، حيث تمزج بين علامة للأزياء (ميزون كيتسوني)، وعلامة للموسيقى (كيتسوني ميوزيك)، ومقاهي ومحلات للمكسرات والقهوة، وحانات ومطاعم (كافيه كيتسوني).

ويقول فينسنت مونتلسكوت، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في "مون بلان": "إن ما يجعل هذه الشراكة ديناميكية ومثيرة جداً هو الجمع بين دارين لهما أصول وقصص وفلسفات مختلفة للغاية، ولكن مع طرق تفكير متكاملة. ما ابتكرناه من خلال هذا التعاون هو فن حياة جديد ومميز وأصيل يجمع بين التعبير عن الذات والإبداع والمرح التي تمتاز بها "ميزون كيتسوني"، وبين الشغف والتصميم والإلهام الذي يميّز "مون بلان" كونها دار نمط الحياة الفاخرة للأعمال".

ومن وحي أسلوب الحياة الجديد للأعمال، تم أيضاً إعطاء جوانب أخرى من أسلوب حياة "مون بلان" لمسات أنيقة من تصميم "ميزون كيتسوني"، بما في ذلك دفتر ملاحظات من الجلد، وسماعات الرأس الذكية MB 01.

تجمع تشكيلة "مون بلان × ميزون كيتسوني" من القطع المتنوعة والمتناسقة بجرأة وتشمل:

• منتجات جلدية كبيرة ومتوسطة الحجم – حقيبة يد، وحقيبة بحزام للكتف، وشنطة بتصميم رأسي، ومحفظة وثائق، وشنطة للظهر (صغيرة) وهي منتجات ترافق محبي المغامرات في المدن، ورواد الأعمال الذين يبحثون عن الأناقة.

• منتجات جلدية صغيرة الحجم – محفظة نقود، وحاملة بطاقات الأعمال، ومحفظة جيب بسحّاب، وحزام، وميدالية مفاتيح، بحيث يمكن مطابقتها مع منتجات جلدية كبيرة الحجم، أو استخدامها ببساطة كإطلالة كلاسيكية أصيلة.

• قطع قابلة للارتداء/ وأكسسوارات للكتابة – سماعات الرأس الذكية MB 01 من "مون بلان" للاستماع إلى الأغاني المفضلة أثناء التنقل، ودفتر ملاحظات من الجلد مزيّن بنمط Camo Fox لتدوين الأفكار الإبداعية.

من خلال شغفهما بالجودة والتصميم الأصيل والتركيز على التفاصيل، جمعت "مون بلان" و "ميزون كيتسوني" بين خبرتهما لابتكار تشكيلة مميزة ومُلفتة. بالتزامن مع إطلاق التشكيلة، تم إنشاء مقطع صوتي حصري جديد بالتعاون مع عازف الدي جي والمنتج وفنان "كيتسوني ميوزيك" MATVEЇ، مضغوط على أسطوانة فينيل، ومتاح عبر تطبيق Spotify.



تتوفر تشكيلة "مون بلان × ميزون كيستوني" ابتداءً من 24 يونيو.