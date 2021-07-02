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إيلاف: كثيرة هي الوجهات الطبيعية التي تجسد الطموحات السياحية لإمارة رأس الخيمة، لكن لا يوجد ما يعكسها بصورة أفضل وأعمق من جبل جيس- أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بارتفاع يناهز 2 كيلومتر وإطلالة ساحرة على سلسلة جبال الحجر.

يعتبر جبل جيس، ركيزة أساسية للنموذج السياحي الجديد القائم على المغامرات والاستدامة والسياحة الصديقة للبيئة في إمارة رأس الخيمة، والذي يشجع على الاستفادة من الإمكانات السياحية والمقومات الطبيعية المتنوعة في الإمارة واستغلال الجمال الطبيعي في رأس الخيمة، بتضاريسها الخلابة، وطقسها الجبلي المنعش، بهدف تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها ومختلفة عن مثيلاتها في المنطقة.

ولأن درجات الحرارة على جبل جيس، تكون غالباً أقل بـ10 درجات عن مستوى سطح البحر، تم تحديد هدف واضح ضمن الخطة ألا وهو إنشاء مركز سياحي يستقطب الزوار على مدار العام، حتى خلال أشهر الصيف التي تقل فيها إمكانية ممارسة نشاطات الهواء الطلق في دولة الإمارات.

وتعتبر الاستدامة التي تعد من أبرز أولويات إمارة رأس الخيمة، ركيزة أساسية في الاستراتيجية السياحية، وتشمل جميع عمليات التطوير المتواصلة لمصادر الطاقة المتجددة، وخطط إعادة التدوير الهادفة إلى حماية بيئة الإمارة، ويترجم هذا التوجه من خلال العمل المستمر على تعزيز العناية والاهتمام بالنباتات المحلية على قمة جبل جيس والمناطق المحيطة بها، والالتزام باتباع هذه السياسة لتكون معياراً رئيسياً لتطوير المناطق العامة على الجبل.

ومن أهم الجوانب الرئيسية في هذا الاتجاه القيام بتوثيق دقيق لأنواع النباتات المحلية في جبل جيس، بهدف تأسيس قاعدة بيانات تسهم في الحفاظ على التنوع النباتي، إضافة إلى تقديم معلومات شاملة لعشاق الطبيعة الذين يزورون الجبل الذي يضم أكثر من 100 نوع من النباتات، مما يجسد دليلاً حياً على مدى التنوع النباتي في جبل جيس. وبعض أنواع النباتات الخاصة ببيئة جبل جيس، مثل الزنبق وأزهار السوسن، لا تنمو في مناطق أخرى بدولة الإمارات.

ومن خلال افتتاح وجهة جبل جيس، والترويج لها بين فئات جديدة من السياح، فإن التصور يقوم على تطوير القطاع السياحي في الإمارة، وجعلها وجهة جديدة وفريدة من نوعها للمغامرين، وعشاق الطبيعة، والمسير الجبلي، وهواة النشاطات الخارجية. لذلك فإن أولى قرارات الارتقاء بالقطاع كان بإنشاء المسار الانزلاقي، ليس فقط بغرض التجربة، بل لجعله مميزاً وليكون الأطول من نوعه في العالم، وليشكل أحد الإضافات الفارقة القادرة على تلبية تطلعات الباحثين عن المغامرة والتشويق من كل أرجاء العالم.

ولتحقيق النمو والتطوير اللازم في هذا القطاع الحيوي، كان من الضروري إنشاء طريق وفق أعلى المعايير العالمية الأمر الذي لم يكن بالمهمة السهلة، فحتى عام 2013، كان السبيل الوحيد للصعود إلى الجبل هو سيراً على الأقدام أو باستخدام طائرة مروحية. وبهدف تسهيل الوصول إلى الجبل ومواصلة عمليات التطوير، استدعت الحاجة إلى إنشاء طريق حديث يتيح للزوار الوصول إلى القمة بسهولة وكفاءة. ولم يكن تشييد هذا الطريق بالمهمة السهلة، نظراً لكثافة المنحدرات ووعورة المنطقة الجبلية، ما فرض تحديات كبيرة على جميع المشاركين في تنفيذ المشروع.

وبفضل الجهود التي بذلها كافة الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع، أصبح لجبل جيس اليوم طريق يتميز بأعلى مواصفات الجودة يتيح للزوار والمغامرين الوصول إلى قمته بمنتهى السهولة. ونظراً لحجم العمل الكبير وتميزه، فإن دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، مرشحة حالياً لتسجيل رقم جديد في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، من خلال مشروع تشييد الجدران الجانبية على الطريق، والتي من المرجح أن تكون الأطول من نوعها في العالم. وبالإضافة إلى مجموعة الإنجازات الهندسية الرائدة، يشتهر طريق جبل جيس، في وسائل الإعلام العالمية المتخصصة بالسيارات، وذلك لتقديمه أحد أفضل تجارب القيادة في العالم.

ميل الطريق بزاوية تتراوح بين %2 إلى %6 يجعله مثالياً لهواة ركوب الدراجات الهوائية، حيث توجد فيه قرابة 20 منطقة استراحة توفر إطلالات بانورامية ساحرة على منحدرات سلسلة جبال الحجر الشامخة".

كما تم تسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال إنشاء أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر. ومع التجربة المميزة التي يخوضها المغامرون بسرعة تصل إلى 150 كليو متراً فوق السهول والوديان والإطلالات الجبلية الخلابة، باتت تجربة "قمة جيس للمغامرة" تتيح للجميع القيام بسلسلة من أنشطة المغامرات في إمارة رأس الخيمة. ويغطي ذلك "جبل جيس فلايت" و"جولة جيس المعلقة" التي تضم سبعة مسارات انزلاقية وجسر معلق بطول 15 متر، هو الأعلى في دولة الإمارات؛ و"مخيم بير جريلز للمستكشفين" الذي يضم أول مخيم إقامة يحمل علامة "بير جريلز" في العالم؛ ومتنزه منصة المشاهدة مع 7 منصات تقدم إطلالات مفتوحة وشاملة على جبال الحجر الشامخة، بالإضافة إلى "متاهة جيس المعلقة"، المسار المعلق المليء بالعقبات والذي يتكون من مستويين من الحبال والجسور والحلقات المتأرجحة وغير ذلك".

وعلى الرغم من الظروف التي واجهها العالم منذ بداية عام 2020، واصلت قمة جيس للمغامرة استقبال الزوار الذين تجاوز عددهم 65 ألف زائر من الباحثين عن المغامرات حتى شهر أبريل 2021، وتلتزم جميع النشاطات والمرافق على جبس جيس اليوم بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالتعقيم والحفاظ على الصحة والسلامة.