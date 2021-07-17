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إيلاف: لطالما شكلت المجوهرات فتنة للناظر وقاومت تطور المجتمع لأنها تنقل أعمق المشاعر وتصنع معاني جوهرية أبدية مرتبطة بمشاعرنا.

Gioia Placuzzi المدير الفني لـ Sicis Jewels، يدرك ذلك تمامًا. حيث كشفت الدار النقاب عن قلادة Destino Incantato المرصعة بالماس عيار 14.33 قيراط. بالإضافة الى الذهب الأبيض عيار 18 قيراط والتنزانيت 3.91 قيراط والروبلت 4.23 قيراط.

Destino Incantato 1080x1080.mp4 from SICIS on Vimeo.



ويتميز العقد الثمين بتصميم ثلاثي الأبعاد ، حيث تتشابك الخطوط المنحنية من الداخل إلى الخارج وتشكل مسارات الحركة ، المكونة من أشكال ديناميكية وألوان زاهية.