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إيلاف: تجمع تشكيلة "Colors of Love" من "Faberge" بين الحرفية التقليدية للعقل المبتكر لبيتر كارل فابرجيه مع التقنيات الحديثة والأسلوب المعاصر. وتسلط الضوء الآن أيضًا على بُعد إضافي - التوريد المسؤول لأحجارها الكريمة.

فالياقوت الموجود في المجموعة مأخوذ من منجم مونتيبويز الموزمبيقي لشركة Gemfields بينما يأتي الزمرد من منجم Kagem التابع للشركة في زامبيا ، مما يمنح مرتديها شعورًا بالفخر والرحمة.

تعمل Gemfields مع مجتمعات التعدين والحكومات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة لضمان أن كل حجر كريم يتم بيعه يدعم المدارس والرعاية الطبية والبيئة.